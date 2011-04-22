به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از کمیته اطلاع‌رسانی نخستین نمایشگاه و جشنواره بازی‌های رایانه‌‌ای تهران، سعدالله نصیری قیداری افزود: برگزاری جشنواره بازی‌های رایانه‌ای اقدامی مهم و موثر در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و صنعت کشور به حساب می‌آید زیرا بازی‌های رایانه‌ای یکی از عوامل موثر جنگ نرم‌افزاری و تهاجم فرهنگ غرب است تا با استفاده از آن فرهنگ سکولار خود را در کشور گسترش دهند.

نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک در دورافتاده‌ترین روستا‌ها هم رایانه داشته باشیم، که بازی‌های رایانه‌ای هم به طور طبیعی مورد علاقه جوانان و نوجوانان است به همین دلیل نیاز طراحی و ساخت بازی‌های رایانه‌ای بومی به ‌شدت در کشور و به طور جدی احساس می‌شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: با توجه به اهمیت چگونگی شکل‌گیری و شخصیت کودکان و نوجوانان در مراحل رشد بهتر است این بازی‌ها را به صورت بومی در ایران تولید کنیم تا مسیر رشد و تربیت آینده‌سازان کشور به درستی هموار شود.

وی تاکید کرد: از نظر اقتصادی سالانه مبلغ گزافی ارز برای وارد کردن بازی‌های رایانه‌ای از کشور خارج می‌شود و شایسته نیست کاری مثل برگزاری چنین جشنواره‌ای که در ایران از بعد فرهنگی و اقتصادی اهمیت بسیاری دارد، از سوی مسئولان نادیده گرفته شود.

این عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: این جشنواره قطعا در توسعه بازی‌های یارانه‌ای بومی فاخر مؤثر خواهد بود و تاثیر زیادی روی توسعه فرهنگ کشور خواهد داشت. ‌افزایش کیفیت فیلم‌های سینمایی در جذب مشترک در سیماها مؤثر است و این جشنواره باعث ایجاد رقابت در فیلمسازان برای تولید آثار پرفروش خواهد شد تا از فیلم‌های آنان انیمیشن و باز‌ی‌های رایانه‌ای ساخته شود.

نخستین جشنواره و نمایشگاه بازی‌های رایانه‌ای را بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از هشتم تا 12 اردیبهشت‌ماه امسال در مرکز همایش‌های برج میلاد برگزار می‌کند.