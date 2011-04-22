به گزارش خبرگزاری مهر، مجید روحی رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی ایران با اعلام این خبر گفت: امسال وزارتخانه های بهداشت، بازرگانی، صنایع و معادن و اداره سلامت شهرداری تهران با همراهی سازمان توسعه تجارت، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی شیمیایی و بسته بندی دارویی، انجمن دندانپزشکی ایران، اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران، انجمن رادیولوژی، انجمن حمایت از تجهیزات و ملزومات چشم پزشکی ایرانیان، انجمن مهندسی پزشکی ایران و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی شرایطی را بوجود می آورند که گسترده ترین و منحصر به فردترین نمایشگاه سلامت در سه دهه اخیر برگزار شود.

وی با بیان اینکه شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله تولیدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و صنایع دارویی در برگزاری نمایشگاه مشارکت دارند گفت: بیمارستانها و مراکز درمانی، هلال احمر، اورژانس کشور، دانشگاههای علوم پزشکی و سایر انجمنهای علمی و تخصصی، نشریات حوزه سلامت و تلاشگران عرصه توریسم درمانی، حضور و حمایت معنوی خود را برای شرکت در چهاردهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی اعلام کرده اند.

رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه ایران هلث 2011 افزود: جذب مخاطبان از بازارهای هدف در کشورهای همسایه شامل افغانستان، عراق، امارات، ترکیه، آسیای میانه، بلاروس، هند، پاکستان به منظور عرضه محصولات تولید داخل در ابعاد مختلف سلامت همچنین برگزاری همایشهای جانبی با هدف بهینه سازی شیوه های انتخاب و خرید تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی به همت شرکت مادر تخصصی از مهمترین اهداف برگزاری نمایشگاه امسال است.

وی گفت: در سالهای پیش این نمایشگاه با ابعادی متفاوت تحت عنوان ایران مد- لب برگزار می شد اما امسال رویکرد انجمن صنفی تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی و سندیکای دارویی بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری گسترش اقتصادی در تمامی امور به ویژه در امر تولید و صادرات است.

در نمایشگاه امسال حدود 600 شرکت داخلی و خارجی در بیش از 10سالن نمایشگاهی حضور یافته و دستاوردهای خود را در قالب تازه های تولیدی درمعرض دید حاضران قرار می دهند.