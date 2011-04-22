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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

لایحه حمایت از خانواده پس از تصویب بودجه به صحن علنی می رود

لایحه حمایت از خانواده پس از تصویب بودجه به صحن علنی می رود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از در دستور کار قرار گرفتن لایحه حمایت از خانواده پس از بررسی بودجه 90 در صحن مجلس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سبحانی‌نیا با اعلام این خبر افزود: پس از بررسی بودجه لایحه‌هایی مانند لایحه حمایت از خانواده که دارای اولویت هستند، به طور قطع در دستور کار مجلس قرار خواهند گرفت.

سبحانی‌نیا با بیان اینکه مواد 22، 23 و 24 ماده‌های بحث‌برانگیز لایحه حمایت از خانواده بودند، افزود: زمانی در رابطه با این لایحه بحث‌هایی صورت گرفت و مقرر شد برای برخی اصلاحات به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شود، در حال حاضر نیز این اصلاحات صورت گرفته و به هیئت رییسه نیز ارائه شده است.

وی همچنین در خصوص برخی شایعات مبنی بر اینکه این لایحه به صورت غیر رسانه‌ای در صحن مطرح خواهد شد، گفت: بررسی این لایحه مشکلی ندارد و مسئله حادی نیست، جلسه‌های مجلس نیز همگی به صورت علنی برگزار و از رسانه ملی نیز پخش می‌شود، بنابراین این جریان خودبه خود رسانه‌ای می‌شود؛ اما با اصلاحاتی که صورت گرفت به طور قطع از بسیاری از بحث‌هایی که در گذشته و در مورد این لایحه مطرح بود جلوگیری می‌شود.

کد مطلب 1294709

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