لایحه حمایت از خانواده پس از تصویب بودجه به صحن علنی می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سبحانی‌نیا با اعلام این خبر افزود: پس از بررسی بودجه لایحه‌هایی مانند لایحه حمایت از خانواده که دارای اولویت هستند، به طور قطع در دستور کار مجلس قرار خواهند گرفت.

سبحانی‌نیا با بیان اینکه مواد 22، 23 و 24 ماده‌های بحث‌برانگیز لایحه حمایت از خانواده بودند، افزود: زمانی در رابطه با این لایحه بحث‌هایی صورت گرفت و مقرر شد برای برخی اصلاحات به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شود، در حال حاضر نیز این اصلاحات صورت گرفته و به هیئت رییسه نیز ارائه شده است.

وی همچنین در خصوص برخی شایعات مبنی بر اینکه این لایحه به صورت غیر رسانه‌ای در صحن مطرح خواهد شد، گفت: بررسی این لایحه مشکلی ندارد و مسئله حادی نیست، جلسه‌های مجلس نیز همگی به صورت علنی برگزار و از رسانه ملی نیز پخش می‌شود، بنابراین این جریان خودبه خود رسانه‌ای می‌شود؛ اما با اصلاحاتی که صورت گرفت به طور قطع از بسیاری از بحث‌هایی که در گذشته و در مورد این لایحه مطرح بود جلوگیری می‌شود.