به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم از رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور در بخش بانوان صبح امروز جمعه با برگزاری سه دیدار در شهرهای شیراز، اصفهان و کرمان پیگیری شد. در این هفته تیم هرمزگان استراحت داشت.

مهمترین دیدار این هفته در حالی در اصفهان برگزار شد که دو تیم ذوب آهن و فولاد مبارکه سپاهان مهمترین شهرآورد این شهر را در بخش زنان تکرار کردند. در این دیدار ذوب آهن اصفهان موفق شد بر تیم فولاد پیروز شود. هفته گذشته این شهرآورد در بخش لیگ مردان با برتری ذوب آهن پیگیری شد.

در این هفته تیم صدرنشین و بدون باخت هیئت هندبال فارس برابر تنها تیم پایتخت نشین پرسپولیس به نتیجه تساوی رضایت داد. نتایج این هفته از دیدارها به این شرح است:

* هیئت هندبال فارس 24 - پرسپولیس 24

* ذوب آهن اصفهان 25 - فولاد مبارکه سپاهان اصفهان 20

* شهرداری کرمان26- چیلان سازه کردستان 30

در پایان هفته دهم از رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور در بخش بانوان هیئت هندبال فارس با 19 امتیاز همچنان عنوان صدرنشینی را برای خود حفظ کرده است. تیم ذوب آهن اصفهان با 16 امتیاز و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با 12 امتیاز رده های دوم و سوم را از آن خود دارند.