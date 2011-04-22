وزیر خارجه ونزوئلا امروز در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور خارجه ونزوئلا قرار است عصر امروز با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کند.
وزیر خارجه ونزوئلا در مدت سفر به ایران با برخی دیگر از مقامات کشورمان دیدار خواهد کرد.
وزیر امور خارجه ونزوئلا برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران امروز وارد تهران می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور خارجه ونزوئلا قرار است عصر امروز با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کند.
وزیر خارجه ونزوئلا در مدت سفر به ایران با برخی دیگر از مقامات کشورمان دیدار خواهد کرد.
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