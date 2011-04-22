نمایشگاه کتاب "آفتاب خوبان" در خرم آباد دایر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، احمد نقدیان در این رابطه اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف تقویت و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، تسهیل در دستیابی به تازه های نشر و بالا بردن سرانه مطالعه در جامعه برپا شده است.

وی افزود: در این نمایشگاه دو هزار عنوان کتاب در قالب چهار هزار جلد با موضوعات مذهبی، تاریخی،‌ اجتماعی، ادبیات و کودک و نوجوان به نمایش گذاشته شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد یادآور شد: این نمایشگاه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آباد و انتشارات رازبان و دارالنشر استان قم برگزار شده است.

بنابر این گزارش نمایشگاه کتاب "آفتاب خوبان" تا دهم اردیبهشت ماه جاری در محل مجتمع فرهنگی هنری ارشاد خرم آباد آماده بازدید علاقمندان است.