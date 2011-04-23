توسعه اقتصادی زمینه ساز افزایش بهره وری کشاورزی است

ولی گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری افزود: اقتصاد به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه کشور به شمار می رود و توسعه اقتصادی بستر پیشرفت در زمینه های گوناگون است به نحوی که شاخص های توسعه اقتصادی ارتباط مستقیمی با افزایش بهره وری دارد.

وی اظهار داشت: امسال با تلاش مردم برای تحول عظیم اقتصادی باید در مسیر تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری حرکت کنیم و لازمه این جهاد و تحول کارعلمی و همت همه جانبه مردم ومسئولان و وحدت کامل برای رساندن اقتصاد ایران به نقطه مطلوب است.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان قزوین یادآورشد: با توجه به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی برای توسعه و پیشرفت دربخش کشاورزی و رسیدن به خودکفائی درتولید نیازمند روحیه جهادی دربین بهره برداران و کارکنان این سازمان هستیم.

چگینی خاطرنشان کرد: از ابتدای انقلاب تاکنون در تمام فعالیت ها و زمینه ها با روحیه جهادی پیش رفته ایم و نمونه بارز آن دوران دفاع مقدس است که این امر نشان می دهد که اگر دربخشهای گوناگون روحیه جهادی داشته باشیم به موفقیت بزرگی دست پیدا کرده و از این آزمون سربلند بیرون خواهیم آمد.

وی درپایان تاکید کرد: در سال جاری تمامی بهره برداران و کارکنان بخش کشاورزی باید امکانات و توانایی بخش کشاورزی را در تولید محصولات با کیفیت و صادرات بکار گیرند تا شاهد جهش اقتصادی دراین بخش باشیم.