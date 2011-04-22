500 نفر از هنرمندان لرستانی تحت پوشش بیمه قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، منصور احمدی با اشاره به طرح بیمه تکمیلی هنرمندان اظهار داشت: این طرح در جهت حمایت صنفی و معیشتی از اصحاب فرهنگ و هنر انجام می شود.

وی با بیان اینکه طرح بیمه تکمیلی هنرمندان شامل اصحاب فرهنگ و مطبوعات نیز می شود، خاطر نشان کرد: هنرمندانی که پیش از این از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از خدمات طرح بیمه هنرمندان بهره مند شده اند می توانند تا نهم اردیبهشت ماه جاری با مراجعه به اداره کل ارشاد استان نسبت به تکمیل فرم بیمه تکمیلی اقدام کنند.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه بحث حمایت از هنرمندان یکی از اولویتهای دولت دهم است، گفت: بیمه تکمیلی هنرمندان هزینه‌ها و خدماتی را که بیمه گر در ابتدا نمی‌تواند پرداخت کند، ارائه می‌دهد و هنرمندان و خانواده تحت تکفل آنها می توانند پس از ثبت نام و پرداخت هزینه سالیانه از مزایای این بیمه استفاده کنند.

احمدی یادآور شد: تاکنون بیش از 500 نفر تحت پوشش بیمه هنرمندان، اصحاب فرهنگ و مطبوعات در استان قرار گرفته اند.