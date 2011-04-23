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۳ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۱۲

سمپاشی و مبارزه با ملخ در شهرستان تاکستان آغاز شد

سمپاشی و مبارزه با ملخ در شهرستان تاکستان آغاز شد

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان گفت‌: عملیات مبارزه با آفت ملخ در سطح 150هکتار ا ز اراضی و باغات این شهرستان آغاز شده است.

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: عملیات ردیابی و دیده بانی ملخ هر ساله در مناطق آلوده صورت می گیرد که امسال نیز با این عمل کانونها و محل تخم گذاری این آفت شناسایی شده که به محض خروج پوره ملخها از تخم، عملیات مبازه آغاز شده است.
 
وی افزود: تاکنون بالغ بر150 هکتار از اراضی منطقه سمپاشی و روشهای مختلف مبارزه در آن انجام گرفته است.
 
اسماعیلی تصریح کرد: همه ساله در نیمه اول و اواسط فروردین ماه در پی ردیابی و مشاهده برای جلوگیری از شیوع این آفت به دیگر مناطق مبارزه جدی صورت می گیرد.
 
شهرستان تاکستان دارای 69 هزار هکتار انواع محصولات زراعی اعم از آبی و دیم و بالغ بر30 هزا ر هکتار باغ است.
 
کد مطلب 1294729

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