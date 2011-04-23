سمپاشی و مبارزه با ملخ در شهرستان تاکستان آغاز شد

مجید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: عملیات ردیابی و دیده بانی ملخ هر ساله در مناطق آلوده صورت می گیرد که امسال نیز با این عمل کانونها و محل تخم گذاری این آفت شناسایی شده که به محض خروج پوره ملخها از تخم، عملیات مبازه آغاز شده است.

وی افزود: تاکنون بالغ بر150 هکتار از اراضی منطقه سمپاشی و روشهای مختلف مبارزه در آن انجام گرفته است.

اسماعیلی تصریح کرد: همه ساله در نیمه اول و اواسط فروردین ماه در پی ردیابی و مشاهده برای جلوگیری از شیوع این آفت به دیگر مناطق مبارزه جدی صورت می گیرد.

شهرستان تاکستان دارای 69 هزار هکتار انواع محصولات زراعی اعم از آبی و دیم و بالغ بر30 هزا ر هکتار باغ است.

