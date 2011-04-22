حمله صهیونیستها به غزه/ 4 فلسطینی مجروح شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر،"ادهم ابوسلمیه" گفت: سه فلسطینی بر اثر اصابت گلوله توپ اشغالگران اسرائیلی در شرق نوار غزه مجروح شدند.

وی افزود: سن مجروحین سی تا چهل ساله است که همگی مجروحیتهای خفیف و متوسط برداشته اند و همگی به بیمارستان انتقال یافته اند.

ابوسلمیه همچنین تصریح کرد: یک کشاورز فلسطینی در شمال بیت لاها در شمال نوارغزه بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی مجروح شد.

شایان ذکر است که رژیم صهیونیستی در سایه سکوت مجامع جهانی و درگیر بودن کشورهای عربی با انقلابهای مردمی اقدامات خود را علیه فلسطینی ها تشدید کرده است.