ثبت نام 1200 نفر در دوره های تربیت معلم قرآن کریم در لرستان

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در فراخوان ثبت نام دوره های تربیت معلم روخوانی و روانخوانی، تجوید، صوت و لحن، پیش دبستانی و مفاهیم سطح (1) در 5 شهرستان غربی لرستان بیش از هزار و 200 نفر از علاقمندان به امور قرآنی شرکت کرده اند.

وی افزود: آزمونهای ورودی این دوره ها به صورت همزمان در روز پنجشنبه هفته آینده در شهرستان های خرم آباد، کوهدشت، پلدختر، سلسله و دلفان برگزار خواهد شد.

مسئول دار‌القرآن‌الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان از امضای تفاهم نامه همکاری این اداره کل با اتحادیه موسسات قرآنی مردمی لرستان خبر داد.

لروند ادامه داد: در این تفاهم نامه که به امضای مدیر کل تبلیغات اسلامی و مدیر اتحادیه موسسات قرآنی مردمی لرستان رسید پیرامون اجرای نهضت قرآن آموزی و در جهت واگذاری امور اجرایی و آموزشی نهضت قرآنی به مراکز غیر دولتی مصوباتی به تصویب رسید.

وی خاطر نشان کرد: کمک مالی جهت اجرای 380 کلاس آموزش قرآن از جمله محورهای این تفاهم نامه است.

مسئول دار‌القرآن‌الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: این تفاهم نامه به مدت 5 ماه از تاریخ 20 فروردین ماه تا 20 مهرماه به اجرا گذاشته می شود.