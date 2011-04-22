شرعا، قانونا و اخلاقا همه مطیع ولی امر مسلمین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی گفت: جهاد از یک سو و کار و تلاش از سویی دیگر قداست مضاعف دارند و همین عامل باعث با ارزش شدن فعالیت در حوزه اقتصاد در امسال می شود.

وی با بیان اینکه واقعا جامعه ما هم به لحاظ جهادی و هم به لحاظ اقتصادی بیمار است، گفت: باید واسطه گری ها را برچیده و پول را در مسیر تولید و خدمت به جامعه قرار بدهیم.

وی با تاکید بر اینکه ایجاد سرمایه و کار و همچنین تولید بسیار ارزشمند است، گفت: بالتبع برای پویایی اقتصاد کشور این مهم با جهاد میسر است.

امامی کاشانی بر اصلاح نگرش به سرمایه در فرهنگ کشور تاکید کرد و گفت: سرمایه همچون رودخانه ای جاری است که همه لب تشنگان می توانند در مسیر آن قرار گرفته و از آن سیراب شوند.

خطیب نماز جمعه تهران وعده داد در خطبه های بعدی نماز جمعه بحث جهاد اقتصادی را بیشتر مورد بررسی قرار دهد.

وی به عنوان نکته دوم در خطبه های نماز جمعه امروز به بحث برکناری وزیر اطلاعات و دستور مقام معظم رهبری مبنی بر تداوم فعالیت حیدر مصلحی در این سمت اشاره کرد و گفت: بیگانگان این موضوع را خوراک قرار داده و از این بابت جنجال آفرینی می کنند و در حالیکه از ساختار نظام جمهوری اسلامی اطلاعی ندارند آن را بالا گرفتن اختلافات درون نظام عنوان می کنند.

امامی کاشانی افزود:ما می خواهیم به بیگانگان بگوییم که بفهمید نظام ما این گونه نیست بلکه در نظام اسلامی هرگاه ولی فقیه دستوری می دهد شرعا، قانونا و اخلاقا همه مطیع آن هستند.

وی تصریح کرد: نظام اسلامی همواره بر روی قانون طی مسیر می کند ولی در برخی موضوعات ولی امر مسلمین مصلحت می داند که دخالت کرده و همه نیز نسبت به آن مطیع هستند.

خطیب نماز جمعه تهران افزود: هم اکنون رئیس جمهور مطیع و فعال مشغول به کار است و مردم نیز قدردان وی هستند و البته از او انتظاراتی نیز دارند.

امامی کاشانی در ادامه به روز ارتش اشاره کرد و گفت: به حمدالله نیروهای مسلح کشور در اقتدار کامل به سر برده و در طول عمر نظام جمهوری اسلامی نیز افتخار آفریدند .

وی به برخی تهدیدات از سوی عده ای ناآگاه و نوکر بیگانه اشاره کرد و گفت: سخنان آنها درباره نیروهایی که امروز حرف اول را در منطقه می زنند عاملی جز مسخره شدن به شمار نمی رود.

خطیب نماز جمعه تهران در ادامه به جنبش های مردمی در منطقه اشاره کرد و گفت: ریشه و اساس این حرکتها کاملا مردمی بوده و متعلق به هیچ گروهی نیست و از همین روست که با کشتار نمی توان آنها را فرو نشاند.

امامی کاشانی افزود: این جنبش ها یک پرچم و یک محور دارد که محور آن اسلام و پرچمش محمد رسول الله(ص) است.

وی با اشاره به بیانیه های برخی سازمانهای منطقه ای مثل شورای همکاری خلیج فارس نیز گفت: به جای اینکه آنها بیایند و از مردم بحرین که در حال کشتار هستند دفاع کنند حرفهایی می زنند که اربابانشان را خوشحال کنند و این نشان می دهد که انسانیت در این عصر به شدت سقوط کرده است.

امامی کاشانی در پایان سخنانش با اشاره به سالگرد ارتحال آیت الله مرحوم بهجت، از خداوند برای ایشان طلب مغفرت کرد.

وی در خطبه های نخست نماز جمعه تهران نیز با اشاره به ایام فاطمیه و رحلت بانوی بزرگوار اسلام احادیثی را به نقل از منابع معتبر در رابطه با امامت و ولایت و نقش حضرت فاطمه زهرا در این زمینه بازگو کرد.