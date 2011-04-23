قاسم بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: سازمان بیمه و خدمات درمانی استان قزوین در سال گذشته 9 میلیارد تومان هزینه برای تامین داروی مورد نیاز افراد تحت پوشش پرداخت کرده است.

مدیرکل سازمان بیمه و خدمات درمانی استان یادآورشد: این سازمان بیش از500 هزار نفر را در استان قزوین تحت پوشش خدمات خود قرار داده است.

بهرامی با بیان اینکه 35 درصد هزینه پرداختی مربوط به داروهای آنتی بیوتیک بوده است تصریح کرد: آنتی بیوتیک ها (چرک خشک کن) بعد از داروهای گوارشی، مسکن ها و داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی در زمره بیشترین داروی نگهداری شده توسط خانوادها و در ردیف چهار قلم داروهای اول تجویزی پزشکان استان است.

وی خاطرنشان کرد: در کشورمان سالانه بالغ بر 235 میلیارد واحد از انواع آنتی بیوتیک ها مصرف می شود که یک سوم تا پنجاه درصد آن بی رویه است.

بهرامی یادآورشد: کپسول آموکسی سیلین پرمصرف ترین آنتی بیوتیک در 9 ماهه اول سال 89 در استان قزوین بود که برای 41.6 درصد بیماران تجویز شده است.

وی افزود: سهولت دسترسی، فرهنگ غلط خود درمانی یا والدین درمانی و متاسفانه در مواردی تجویز غیرمنطقی و غیر ضروری و یا فروش بدون نسخه آنتی بیوتیک ها موجب شده که مردم بدون در نظر گرفتن عوارض برای درمان حتی بیماری ویروسی مانند اکثر سرماخوردگی ها نیز به این گروه درمانی روی آورند.