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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

70 مبلغ دینی به شهرها و روستاهای لرستان اعزام شدند

70 مبلغ دینی به شهرها و روستاهای لرستان اعزام شدند

خرم آباد - برگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان لرستان از اعزام 70 مبلغ دینی به‌مناسبت ایام فاطمیه به مناطق شهری و روستایی این استان خبر داد.

حجت‌الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: از این تعداد مبلغ 15 نفر آنها اعزامی از حوزه علمیه قم و مابقی نیز از روحانیون مستقر بومی استان هستند.

وی افزود: این روحانیون در مدت زمان اقامت خود در شهرها و روستاهای استان در زمینه برگزاری مراسم‌های عزاداری و بیان ویژگی‌های حضرت فاطمه‌زهرا(س) اقدام خواهند کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان دعوت از سخنرانان مطرح کشور از جمله "راشد یزدی" و "صالحی‌خوانساری" را از دیگر برنامه‌های این اداره‌کل در ایام فاطمیه عنوان کرد.

حجت الاسلام خادمی یادآور شد: در نظر داریم برای ایام فاطمیه دوم تعداد 500 روحانی مبلغ را به شهرها و روستاهای استان اعزام کنیم.

کد مطلب 1294743

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