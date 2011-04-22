کشتار وحشیانه مردم بی پناه بحرین یک فاجعه بزرگ انسانی است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه کشتار مردم مظلوم منطقه و بی‌پناه بحرین را محکوم کرد.

وی گفت: این کشتار وحشیانه توسط حرامیان آل‌سعود و آل‌خلیفه یک فاجعه بزرگ انسانی است.

حجت الاسلام لطفی ادامه داد: این واقعه مصیبت و فاجعه‌ای بزرگ انسانی و غم‌انگیز برای اسلام و ملتهای مسلمان جهان است.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: امروز موج بیداری ملت‌های اسلامی را در برگرفته و حکایت از تنفر شدید ملت‌های مسلمان از آمریکا و دیکتاتورهای دست ‌نشانده دارد.

لطفی بیان کرد: بدون تردید موج بیداری و خیزش مردمی در کشورهای اسلامی منطقه با الهام‌گیری از انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام و رهبر فرزانه انقلاب و ملت قهرمان ایران است.





