تصمیمات مسئولان زمانی مشروع است که مغایر نظر مقام معظم رهبری نباشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم خاطرنشان کرد: همه مسئولان می دانند که مشروعیت تصدی پستهایی که در اختیار دارند و قبولی عملکردهای آنها مشروط به امضا و تایید مقام معظم رهبری است زیرا بنا بر حد شرعی و عقلایی ولایت فقیه تمشیت کلیه امور کشور در دست توانمند ولی فقیه است.

وی ادامه داد: تصمیمات مسئولین زمانی مشروع است که مغایر با نظر مقام معظم رهبری نباشد و در غیر این صورت هر گونه نظری که با نظر مقام معظم رهبری مغایر باشد فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

امام جمعه قم تاکید کرد: اینجانب مکررا در سخنان خودم از داشتن چنین مسئولان عزیز و ولایت مدار و سران سه قوا که با همدلی و اتحاد گوش به فرمان و هدایت های مقام معظم رهبری هستند و به فکر خدمت به مردم می باشند تشکر کردم و از خدا می خواهم که این خدمتگزاران را از شر شیاطین جن و انس حفظ کند.

آل خلیفه و آل سعود از بازماندگان نسل ابولهب و ابوجهل هستند

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیلی از نهضت های مردمی در خاورمیانه به کشتار مظلوم مردم بحرین اشاره کرد و اظهار داشت: تاریخ ثابت کرد که این ظلم ها و دیکتاتوری ها زمانی رفتنی هستند و ملت در جای خود باقی خواهد ماند.

وی ادامه داد: با وجود سانسور شدیدی که از اخبار بحرین وجود دارد اما بنا به گفته شاهدان عینی فاجعه عظیمی به دست کینه توزانی بازمانده از نسل ابولهب و ابوجهل و ابوسفیان در بحرین در حال وقوع است.

سعیدی افزود: آل سعود و آل خلیفه با تخریب مساجد و حسینیه ها و مبارزه با شعائر اسلامی و آتش زدن قرآن ها نشان دادند آنچه که امام عظیم الشان ما درباره اسلام آمریکایی فرمودند حقیقت دارد.

وی خاطر نشان کرد: آل سعود سالها برای فریب دادن مسلمانان قرآن چاپ می کرد و آنها را به مسلمانان هدیه می کرد ولی الآن که بحث دولت و حکومت است همان قرآن هایی را که به مردم هدیه کرد را آتش می زند و اینها با این کارشان پرده نفاق را از چهره خود برداشتند.

سعیدی با عمیق خواندن فاجعه انسانی در بحرین گفت: آنها جان و مال و ناموس مردم بحرین را بر خودشان مباح کردند و در این کشور هیچ توجهی به مجروحان نمی شود و تاسف بارتر این است که آل سعود و آل خلیفه به زن جوانی که جرمش خواندن شعر علیه آل خلیفه است تجاوز می کنند و او را در زیر شکنجه به شهادت می رسانند.

وی ادامه داد: مردم مسلمان بحرین در بدترین شرایط به سر می برند و آل خلیفه اجازه نمی دهد کشورهای دیگر به این مردم مظلوم کمک کنند.

امام جمعه قم با انتقاد از سکوت سازمان های بین المللی و اسلامی در قبال کشتار مردم بحرین اظهار داشت: سازمان های بین المللی آنچنان سکوت کرده اند که انگار مرده اند . شورای منطقه خلیج فارس هم برای کمک به آل سعود دلال شده است اما مقاومت مردم قهرمان بحرین در زیر شدیدترین شکنجه ها حکایت از اراده های بزرگ در این جزیره کوچک دارد و آنها تا رسیدن به اهدافشان هرگز کوتاه نمی آیند.

سعیدی همچنین به تحولات مصر اشاره کرد و گفت: مردم مصر در حال برداشتن گام های بلندی در راستای استقلال و عزت خودشان هستند و من ضمن توصیه به مسلمانان مصر تاکید می کنم که برای رسیدن به تمام خواسته های خودشان پافشاری کنند و امیدوارم آرزوی دیرینه دو ملت مصر و ایران برای ایجاد روابط دوستانه محقق شود.

تشکر از مسئولین کشور برای اتمام طرح انتقال آب به قم

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برگزاری مراسم تجلیل از دست اندرکاران ستاد تسهیلات زائران نوروزی در حرم مطهر حضرت معصومه (س) اظهار داشت: در این مراسم استاندار قم از جاری شدن آب شیرین در شبکه تاسیسات آبرسانی از امروز خبر داد و همچنین مطلع شدیم که دولت از هفته آینده به قم سفر می کند و این طرح که با عنایت خواسته مقام معظم رهبری به سرانجام رسیده است به صورت رسمی افتتاح می شود.

وی با تقدیر از مسئولان کشور به منظور اتمام طرح آبرسانی به قم، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سفر پربرکتی که به قم داشتند به مسئولین تاکید کردند که برای تسریع در اجرای این طرح اهتمام بیشتری داشته باشند و از آنها خواستند که کام مردم قم را شیرین کنند.

سعیدی ادامه داد: مردم قم هم قدرشناس این نعمت الهی هستند و ضمن تشکر از دست اندرکاران سعی می کنند از این نعمت به بهترین نحو استفاده کنند و از مصرف بی جا پرهیز کنند به خاطر اینکه اجرای این طرح هزینه های سنگینی در برداشته است.

امام جمعه قم به سالروز تشکیل سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: سپاه پاسداران در سال 58 با ابتکار امام خمینی تشکیل شد و این نهاد از آن تاریخ تاکنون با ماموریت های گوناگونی که انجام داد کارنامه 32 ساله پرافتخاری را ارائه کرده است.