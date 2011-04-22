هفت هزار واحد مسکن مهر در شهرستانهای استان تهران واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، مرتضی تمدن در جریان پنجاه و پنجمین سفر شهرستانی خود به پاکدشت در مصلای امام خمینی (ره) شهرستان پاکدشت افزود: این واحدهای مسکونی در شهرستانهای مختلف است و به متقاضیان فاقد مسکن که ثبت نام کرده اند، تعلق می گیرد.

وی مسکن مهر را از جمله اقدامات اساسی و مثبت دولتهای نهم و دهم دانست و تأکید کرد: پروژه های مسکن مهر استان تهران، روند مطلوبی را طی می کند و اگر مشکلی به چشم بیاید، توسط مسئولان ارشد استان و شهرستانها پیگیری و برطرف خواهد شد.

رئیس شورای تأمین مسکن استان تهران افزود: ساخت مسکن برای دهکهای پایین جامعه از طریق مسکن مهر، یک فرصت طلایی است و این فرصت نباید از بین برود.

وی یادآور شد: رئیس جمهوری اختیارات کافی را به استانداران محول کرده و در استان تهران نیز بخشهای مربوط به مسکن مهر، با سرعت بالایی در حال ساخت و ساز هستند.