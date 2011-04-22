تصویب انتقال آب ارس برای نجات دریاچه ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، احمد علیرضابیگی در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی استان و کمیته برنامه ریزی شهرستان هریس گفت: تصویب این پروژه گام مهمی در تسریع انتقال آب ارس به شهرهای مرند، شبستر و دریاچه ارومیه بوده و وضعیت این دریاچه را از حالت بحرانی خارج خواهد کرد.

وی با تقدیر از پیگیری های دکتر منادی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در خصوص این پروژه گفت: برای اجرای این پروژه در سال جاری 25 میلیارد ریال اعتبار منظور شده است.

بیگی نجات دریاچه ارومیه را یک رسالت ملی دانست که آذربایجان شرقی بخشی از این وظیفه را بر عهده دارد.

استاندار آذربایجان شرقی، برنامه‌ریزی برای خروج دریاچه ارومیه از وضعیت فعلی و خطر خشک شدن را با توجه به کارهای زیربنایی در امر کشاورزی و آبیاری منطقه ممکن دانست و اظهار داشت: دریاچه ارومیه نقشی اثرگذار در محیط زیست شمال غرب کشور دارد و از این رو مورد توجه جدی مسئولان کشوری و منطقه‌ای قرار دارد.

وی با اشاره به وظایف استان‌های مختلف در این راستا خاطرنشان کرد: وظیفه آذربایجان شرقی در این پروژه ملی اصلاح روش‌های آبیاری و توسعه کشاورزی مکانیزاسیون در اطراف دیاچه ارومیه است.

بیگی با اشاره به برخی نظرات در مورد علت کاهش آب دریاچه ارومیه اظهار داشت: نباید سدها و مخازن را به عنوان عامل اصلی کاهش آب دریاچه ارومیه قلمدا کرد بلکه سدها و مخازن ایجاد شده در مسیر روخانه‌های مشرف به دریاچه عواملی مدیریتی در این راستا قلمداد می‌شوند اما می‌توان به سدها نیز توجه داشت.

وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه

وی افزود: راه‌حل اساسی و کلان در مورد دریاچه ارومیه استفاده بهینه از منابع آبی است که متضمن حیات دریاچه ارومیه است و بر همین اساس ‌اقدامات زیربنایی با همراهی مردم در تداوم حیات دریاچه ارومیه باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی، گسترش کشاورزی مکانیزه و روش‌های نوین آبیاری در اطراف دریاچه ارومیه را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت:‌ با این کار ضمن گسترش آبادنی این مناطق به هدایت آب‌های زیرزمینی به سمت دریاچه ارومیه نیز کمک کرده‌ایم.

سال 90 دولت کوچک‌تر می شود

علیرضابیگی همچنین کوچک سازی دولت را برنامه ویژه سال 90 عنوان کرد و افزود: باید امکانات مازاد در دستگاههای دولتی بعد از شناسایی از چرخه اداری خارج شده و به چرخه تولید و ارائه خدمت به مردم وارد شود؛ به همین جهت بحث احداث ساختمان های جدید دولتی نباید مطرح شود.

وی خاطرنشان کرد: در عین حال در برخی شهرستان های استان با فرض وجود نواقص و کاستی ها، احداث مجتمع های اداری در دستور کار قرار دارد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه اظهار داشت: اکنون مراحل تکمیلی هدفمند کردن یارانه ها در حال اجراست و این قانون برای رسیدن به اهداف خود نیازمند مراقبت از سوی مردم و مسئولان است.

وی از رونق اقتصادی و توسعه اشتغال به عنوان اهداف هدفمندی یارانه ها یاد کرد و گفت: استفاده بهینه از منابع و صرفه جویی حاصل از آن می تواند در پیشبرد پروژه های عمرانی کشور مثمر ثمر باشد.

بیگی عملکرد استان آذربایجان شرقی در جذب اعتبارات عمرانی را در سطح کشور ممتاز توصیف کرد و افزود: سیاست گذاری ها باید منابع و ثروت ها را به سمت رونق اقتصادی سوق دهند و زیرساخت های لازم باید به نحوی ایجاد شود که در نهایت تقویت سرمایه گذاری را به دنبال داشته باشد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین شاخص های شهرستان هریس را مثبت و امیدوارکننده خواند و گفت: حل برخی مشکلات این شهرستان از جمله مشکل آب، نیازمند مدیریت صحیح در بخش های مختلف است و در این زمینه اختیارات لازم در اختیار فرماندار شهرستان قرار داده شده است.

نمایی از رود ارس که قرار است "ناجی" ‌دریاچه ارومیه باشد

وی با اشاره به احداث سد شهید مدنی نیز گفت: ظرفیتی که از این رهگذر نصیب بخش گردشگری شهرستان هریس می شود نوید یک رونق اقتصادی را در سال جدید می دهد.

بیگی با تقدیر از اهتمام امام جمعه و فرماندار هریس در ایجاد وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان این شهرستان ابراز امیدواری کرد: این وفاق و همدلی در سال جهاد اقتصادی منجر به توسعه هرچه بیشتر شهرستان هریس شود.

گفتنی است در این جلسه که با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان و مسؤلان شهرستان هریس برگزار شد، فرماندار، امام جمعه و نماینده این شهرستان در مجلس شورای اسلامی هم در سخنانی با ارائه گزارش‌ها و بیان برخی مشکلات این شهرستان، بر تلاش و جدیت در راستای حل مشکلات و توسعه همه‌جانبه شهرستان هریس تاکید کردند.

در این جلسه پروژه‌های پیشنهادی و بودجه پیشنهادی سال 90 شهرستان هریس نیز با رای اکثریت حاضرین به تصویب رسید.

همچنین موضوع بیمارستان هریس مطرح شد که طی آن مقرر شد سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به حل نواقص و مشکلات ساختمان این بیمارستان ظرف سه ماه اقدام کند.

دانشگاه علوم پزشکی هم متعهد شد تجهیزات لازم را پس از اخذ مجوزهای لازم برای این بیمارستان آماده نماید.

دانشگاه علوم پزشکی استان همچنین موظف شد اقدامات درمانی را در چهار شهر شهرستان هریس تقویت کرده و مصوبه لازم را برای ایجاد مرکز اورژانس در این شهرها اخذ کند.

همچنین مقرر شد معاونت عمرانی استانداری از طریق دستگاه های ذیربط نسبت به تامین زمین برای شهرک صنعتی خواجه اقدام کرده و موضوع احداث شهرک صنعتی در شهر هریس را نیز مورد مطالعه قرار دهد.

همچنین با توافق اعضای شورای برنامه ریزی مقرر شد شهر خواجه در تخصیص اعتبارات استانی از ضریب مثبتی برخوردار شود تا عقب ماندگی های ناشی از اجرای سد شهید مدنی در این شهر جبران گردد.

در نشست شورای برنامه‌ریزی استان، گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی شهرستان هریس در فروردین 90 نیز قرائت شد.