به گزارش خبرنگار مهر، سرمربیان تیم‌های لیگ برتری نفت تهران و پرسپولیس در فاصله یک روز مانده به دیدار این دو تیم در هفته سی و یکم لیگ برتر روز شنبه در محل سازمان لیگ رودرروی خبرنگاران می نشینند و به سئوالات آنها پاسخگو خواهند بود. این نشست از ساعت 14 با حضور علی دایی و حسین فرکی و کاپیتان‌های دو تیم پرسپولیس و نفت تهران آغاز خواهد شد.

دیدار تیم‌‎های نفت تهران و پرسپولیس از چارچوب هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19 روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی و با قضاوت هدایت ممبینی برگزار می شود.

سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران برگزاری نشست خبر مربیان تیم‌های لیگ برتری را اقدامی در جهت اجرای ضوابط کنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان کرده است.