به گزارش خبرنگار مهر، سرمربیان تیمهای لیگ برتری نفت تهران و پرسپولیس در فاصله یک روز مانده به دیدار این دو تیم در هفته سی و یکم لیگ برتر روز شنبه در محل سازمان لیگ رودرروی خبرنگاران می نشینند و به سئوالات آنها پاسخگو خواهند بود. این نشست از ساعت 14 با حضور علی دایی و حسین فرکی و کاپیتانهای دو تیم پرسپولیس و نفت تهران آغاز خواهد شد.
دیدار تیمهای نفت تهران و پرسپولیس از چارچوب هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 19 روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی و با قضاوت هدایت ممبینی برگزار می شود.
سازمان لیگ حرفهای فوتبال ایران برگزاری نشست خبر مربیان تیمهای لیگ برتری را اقدامی در جهت اجرای ضوابط کنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان کرده است.
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