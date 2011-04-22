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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

در محل سازمان لیگ برتر؛

نشست خبری دایی و فرکی فردا برگزار می‌شود

نشست خبری دایی و فرکی فردا برگزار می‌شود

نشست خبری سرمربیان تیم‌های پرسپولیس و نفت تهران فردا شنبه در محل سازمان لیگ برتر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربیان تیم‌های لیگ برتری نفت تهران و پرسپولیس در فاصله یک روز مانده به دیدار این دو تیم در هفته سی و یکم لیگ برتر روز شنبه در محل سازمان لیگ رودرروی خبرنگاران می نشینند و به سئوالات آنها پاسخگو خواهند بود. این نشست از ساعت 14 با حضور علی دایی و حسین فرکی و کاپیتان‌های دو تیم پرسپولیس و نفت تهران آغاز خواهد شد.

دیدار تیم‌‎های نفت تهران و پرسپولیس از چارچوب هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 19 روز یکشنبه در ورزشگاه آزادی و با قضاوت هدایت ممبینی برگزار می شود.

سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران برگزاری نشست خبر مربیان تیم‌های لیگ برتری را اقدامی در جهت اجرای ضوابط کنفدراسیون فوتبال آسیا عنوان کرده است.

کد مطلب 1294770

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