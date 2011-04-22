عملیات احداث فرودگاه محلی ارس آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، این پروژه با حضور استاندار آذربایجان شرقی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد و پروفسور رحیم رحمان زاده رئیس مرکز بین المللی جراحی مفاصل و استخوان برلین، کلنگ زنی شد.

استاندار آذربایجان شرقی در حاشیه این مراسم اظهار داشت: منطقه آزاد ارس به دلیل دارا بودن پتانسیل های خاص برای سرمایه گذاری در بخشهای صنعت و تجارت و گردشگری نیازمند زیرساختهای لازم برای توسعه در این زمینه است و فرودگاه ارس مهمترین نقش را در این مسیر ایفا خواهد کرد.

بیگی افزود: احداث فرودگاه ارس از مصوبات دور اول سفرهای ریاست جمهوری است و یکی از اصلی ترین نیازهای منطقه آزاد ارس برای رشد اقتصادی و پویایی منطقه در قبال جذب گردشگران و سرمایه گذارن خواهد بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز از اتمام فاز اول فرودگاه ارس در مدت سه ماه خبر داد و با اشاره به مشخصات این طرح گفت: این فرودگاه با نظر جلب رضایت و سهولت تردد سرمایه گذاران و گردشگران و اجرای برنامه های تفریحی هوایی در آسمان ارس با هزینه ای بالغ بر 12میلیارد تومان و با پرواز هواپیماهای کلاس 50 نفری اجرا خواهد شد.

علیرضا مقیمی افزود: این پروژه در حقیقت توسعه و بروزرسانی فرودگاه قدیمی و نظامی شهر جلفا است که پیرو استقبال مردم و گردشگران از طرح گشت هوایی نوروزی و مطالعات انجام یافته، فرودگاه محلی منطقه آزاد ارس بزودی در این مکان احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

وی حضور پروفسور رحمان زاده پایه گذار جراحی مدرن ارتوپدی و تروماتیک ارتوپدی(تکنیکهای جراحی خاص) در سطح بین الملل در مراسم کلنگ زنی پروژه فرودگاه ارس را فراموش نشدنی دانست و افزود: این روز به یاد ماندنی در تاریخ پروژه های منطقه آزاد ارس ثبت می شود چرا که حضور مقام علمی همچون پروفسور رحمان زاده موجب دلگرمی و روحیه بخشی و امیدواری به دست اندرکاران این مجموعه خواهد شد.

علیرضا مقیمی در رابطه با راه اندازی بیمارستان اورژانس تخصصی منطقه آزاد ارس تصریح کرد: با توجه به گسترش فعالیتهای منطقه آزاد ارس در سطح بین الملل و لزوم تامین امنیت سرمایه گذاران و گردشگران وجود یک مرکز درمانی تخصصی اورژانسی در منطقه محسوس و ضروری بود.

وی افزود: مراکز درمانی منطقه فقط مراحل اولیه درمان را انجام داده و بیماران را به تبریز انتقال میدادند که با راه اندازی این مرکز اکثر بیماران داخل و مراجعان کشورهای همسایه در این محل تحت درمان بهترین پزشکان متخصص کشور خواهند بود.

در ادامه با همراهی استاندار و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، پروفسور رحمان زاده از محل بیمارستان اورژانس تخصصی ارس که در حال برنامه ریزی جهت احداث می باشد بازدید کرد.

پروفسور رحمان زاده در دیداری با دانشجویان پزشکی پردیس دانشگاه علوم پزشکی ارس، تلاش، پشتکار و استفاده از فرصتها و امکانات جدید امروز را جهت ارتقاءسطح علم و دانش توصیه کرد.