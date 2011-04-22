به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ارتفاعات صعب العبور بازی دراز با قله های بلند و شیب های تند و بریدگی های ممتد از اهمیت ویژه ای در منطقه مرزی استان کرمانشاه برخوردار است.

این ارتفاعات در بین مثلث قصرشیرین، گیلان غرب و سرپل ذهاب واقع شده است و بر منطقه تسلط کامل دارد. نیروهای عراقی در روزهای آغازین جنگ از "بازی دراز" برای دیده بانی استفاده می کردند اما ویژگی های این ارتفاعات موجب شد تا با فعالیتهای مهندسی، روی آن جاده سازی شود و یگانهای عراقی در آنجا مستقر شوند و ضمن افزایش سلطه بر قصرشیرین، سرپل ذهاب را نیز زیر دید خود بگیرند.

برای گرفتن این امتیاز مهم از نیروهای عراقی، پس از سه ماه کار نیروهای شناسایی سپاه پاسداران، قرارگاه مقدم غرب سپاه پاسداران و ارتش، نخستین عملیات نیمه گسترده ای را در منطقه طرح ریزی کردند که با نام عملیات "بازی دراز" در تاریخ دوم اردیبهشت سال60 آغاز شد و به مدت هشت روز طول کشید و طی آن نیروهای ایرانی و عراقی بارها به تک و پاتک متقابل پرداختند.

نیروهای عراقی با استفاده از پشتیبانی هوایی، یگانهای خود را حمایت می کردند، اما رزمندگان ایرانی از جاده و حمایت هوایی کافی و پشتیبانی آتش محروم بودند در نتیجه نتوانستند روی تمام هدف ها مستقر شوند، با وجود این، از بین قله های منطقه، سه قله آن را اشغال و تثبیت کردند و تنها در تثبیت قله 1150 و یکی از قله های 1100 ناکام ماندند.

عملیات بازی ‌دراز همیشه یاد و خاطره خلبان شهید علی اکبر شیرودی را در یادها زنده می‌سازد، چرا که این شهید والا مقام در این عملیات به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این عملیات هوانیروز ارتش نقش بسزایی ایفا نمود و در آن خلبان علی اکبر شیرودی به شهادت رسید.

در این عملیات خسارات دشمن شامل 54 دستگاه تانک و نفربر، سه فروند هواپیما، دو فروند هلی کوپتر، دو دستگاه ادوات مهندسی و... بود.

همچنین غنائم جنگی ایران در این عملیات12 دستگاه تانک و نفربر، پنج دستگاه ادوات مهندسی رزمایش و ...بود.

همه ساله در سالروز عملیات "بازی دراز" جمع کثیری از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و مردم شهید پرور میهن اسلامی از اقصی نقاط کشور با صعود به ارتفاعات این منطقه یاد و خاطره دلاور مردی های رزمندگان و شهدای این عملیات را گرامی می دارند.