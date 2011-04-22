  1. بین الملل
  2. سایر
۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۳۴

یک مقام عراقی:

میزبانی اجلاس سران عرب حق عراق است

میزبانی اجلاس سران عرب حق عراق است

معاون وزیر خارجه عراق ضمن رد معرفی "ایاد علاوی" برای دبیرکلی اتحادیه عرب، میزبانی نشست سران کشورهای عربی را حق این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "لبید عباوی" گفت: میزبانی نشست سران کشورهای عربی حق عراق است زیرا از سوی رهبران و روسای جمهور عربی در نشست قبلی صادر شده و قابل ابطال نیست.

وی افزود: هیچ تلاشی برای لغو این نشست وجود ندارد، عراق از میزبانی خود عقب نشینی نمی کند تنها موضوعی که اخیر بررسی شده تعویق نشست است که ما مخالفتی با آن نداریم، اما منتظر نشست وزیران خارجه کشورهای عربی برای مشخص شدن موضوع هستیم.

عباوی درباره تعیین دبیرکل اتحادیه عرب ضمن رد معرفی" ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه برای این سمت افزود: عراق فردی را برای تصدی این سمت معرفی نمی کند هر چند که حق همه کشورهای عضو است که نامزد خود را معرفی کنند.

شایان ذکر است که میزبانی عراق برای نشست در اجلاس سرت لیبی تعیین شده اما تاکنون به سبب انقلابهای عربی برای به تعویق افتاده است.

کد مطلب 1294787

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها