میزبانی اجلاس سران عرب حق عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، "لبید عباوی" گفت: میزبانی نشست سران کشورهای عربی حق عراق است زیرا از سوی رهبران و روسای جمهور عربی در نشست قبلی صادر شده و قابل ابطال نیست.

وی افزود: هیچ تلاشی برای لغو این نشست وجود ندارد، عراق از میزبانی خود عقب نشینی نمی کند تنها موضوعی که اخیر بررسی شده تعویق نشست است که ما مخالفتی با آن نداریم، اما منتظر نشست وزیران خارجه کشورهای عربی برای مشخص شدن موضوع هستیم.

عباوی درباره تعیین دبیرکل اتحادیه عرب ضمن رد معرفی" ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه برای این سمت افزود: عراق فردی را برای تصدی این سمت معرفی نمی کند هر چند که حق همه کشورهای عضو است که نامزد خود را معرفی کنند.

شایان ذکر است که میزبانی عراق برای نشست در اجلاس سرت لیبی تعیین شده اما تاکنون به سبب انقلابهای عربی برای به تعویق افتاده است.