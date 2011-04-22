خدمتگزاری به مردم دغدغه اصلی دولت/ اقدامات تروریستی در کردستان محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا حسام الدین مجتهدی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سننندج به سفر سوم دولت به استان کردستان اشاره کرد و افزود: حضور دولت در استان های مختلف کشور و دیدار با مردم از جمله اقدامات خوب و قابل تقدیر که دستاوردهای بسیار خوبی نیز برای مردم به دنبال داشته است.

وی دغدغه اصلی دولت و شخص رئیس جمهور را خدمت بی منت به مردم در سراسر کشور عنوان کرد و افزود: در جریان سفر سوم دولت به کردستان مصوبات بسیار خوبی در راستای توسعه و پیشرفت این استان تدوین شده است که انتظار می رود با همکاری و مشارکت عمومی این مصوبات اجرایی شود.

امام جمعه سنندج از حضور مردم در مراسم استقبال از رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در سفر سوم به استان کردستان تقدیر کرد و گفت: مردم استان کردستان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی در تمامی صحنه ها حاضر بود و از ارزشها و آرمان های نظام اسلامی دفاع کرده اند.

ماموستا مجتهدی با اشاره به حادثه شب گذشته در روستای حسن آباد در نزدیکی شهر سنندج خاطرنشان کرد: عده ای به نام دفاع دروغین از اسلام و با اقدامات و حرکت های تروریستی می خواهند که کردستان را ناامن جلوه داده و تفرقه و اختلاف ایجاد کنند که تمامی این حرکت ها محکوم به شکست است.

وی به توطئه و دسیسه های دشمن در این حوزه اشاره کرد و افزود: دشمن از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به منیت نظام اسلامی پرهیز نمی کند و به همین دلیل لازم است که مردم و مسئولان با هوشیاری بیشتری مسائل را رصد کرده و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

امام جمعه سنندج خاطرنشان کرد: این افراد با حمایت های دشمن دست به اقدامات تروریستی می زنند و با به شهادت رساندن نیروهای انتظامی که وظیفه اصلی آنها ایجاد امنیت و آرامش است می خواهند که این استان را ناامن جلوه دهند که تمامی این اقدامات شکست خورده و به جایی نخواهد رسید.

وی در پایان خطبه های نماز جمعه سنندج از مسئولان امنیتی و انتظامی استان کردستان خواست که با تلاش و جدیت بیشتری با عوامل و مسببین این گونه اقدامات برخورد کرده و مردم نیز مشارکت و همراهی مناسبی با نیروهای انتظامی و امنیتی داشته باشند.