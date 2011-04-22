به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد ظهر جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه اصفهان اظهار داشت: یکی از مسائلی که شورای انقلاب فرهنگی باید به آن توجه میکرد، تفکیک جنسیت در دانشگاهها بود که هنوز هم ادامه دارد.
سپاه پاسداران یک نیروی معنوی به حساب میآید
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوم اردیبهشتماه سال 58 اشاره کرد و بیان داشت: سپاه تنها یک نیروی مسلح نیست بلکه نیرویی معنوی به حساب میآید که برای پاسداری دستاوردهای مختلف انقلاب اسلامی تاسیس شده است.
امام جمعه اصفهان تاکید کرد: ایستادگی در مقابل گروهکهای منافق و کمونیست، حفاظت از مسئولان و شخصیتهای رده بالای کشوری و عزتآفرینی در هشت سال جنگ تحمیلی جزو مهمترین اقدامات و دستاوردهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.
وی به حضور فعال سپاه در عرصههای مختلف سازندگی پس از جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: سدسازی، ساخت اتوبانها، بازسازی اسکلهها در بنادر، طرحهای مختلف گازرسانی و آبرسانی و پیشرفت در عرصههای مختلف صنعتی نیز بخشی از اقدامات ارزشمند جوانان مومن و متعهد سپاهی است.
طباطبایینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به سالروز تشکیل شورای انقلاب فرهنگی در سال 59 گفت: این شورا که به دستور امام (ره) برای اسلامی کردن آموزش و پرورش در دانشگاهها تشکیل شد، فعالیتهای خوبی انجام داد، اما توفیق لازم را کسب نکرد.
وی اظهار داشت: یکی از مسائلی که شورای انقلاب فرهنگی باید به آن توجه میکرد تفکیک جنسیت در دانشگاهها بود که هنوز هم جزو بزرگترین معضلات دانشگاههای ما به حساب میآید.
خطیب جمعه اصفهان با بیان اینکه بسیاری از مشکلات اخلاقی در دانشگاهها به دلیل عدم تفکیک جنسی رخ میدهد، افزود: طبق فتوای علما، اختلاط زن و مرد از نظر شرعی حرام است، اما نمایندگان مجلس و مسئولان کشور حساسیتی روی این موضوع نشان نمیدهند.
حادثه طبس معجزهای همچون نابودی اصحاب فیل بود
وی در ادامه به سالگرد شکست حمله نظامی آمریکا در طبس اشاره کرد و بیان داشت: حادثه توفان شن در صحرای طبس معجزهای همچون معجزه نابودی اصحاب فیل بود که دشمنان را از خاک کشور فراری داد.
ایران جنایات آل خلیفه و آل سعود را برملا میکند
طباطبایینژاد در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ایستادگی مسلمانان در مقابل دولتهای فاسد و زورگوی خود تصریح کرد: مسلمانان کشورهای اسلامی به ویژه مردم انقلابی بحرین سختیهای زیادی را تحمل کرده و کشته و زخمی میدهند اما تاکنون در مقابل مشکلات ایستادگی کردهاند.
وی به حمله نیروهای عربستان به مردم مسلمان بحرین اشاره و اضافه کرد: عربستانیها نشان دادند که حتی لیاقت مسلمان بودن را ندارند.
امام جمعه اصفهان با بیان اینکه دشمن درصدد است تا نشان دهد بین ایران و مردم عربستان اختلاف وجود دارد، ادامه داد: باید هوشیار باشیم که بین شیعه و سنی فرقی نیست و از تمام مسلمانان یکسان حمایت کنیم، چراکه طرفدار مظلوم و دشمن ظالم هستیم.
وی تاکید کرد: ایران در رسانههای خود جنایتهای مختلف حکومت آل سعود و آل خلیفه را به نمایش میگذارد تا جنایات این حکومتها بر ملا شود و مردم بدانند که آنها مزدور غرب و انگلیس هستند.
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