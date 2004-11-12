داور درباره اخراجم زود تصميم گرفت

فراز فاطمي درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درخصوص اين بازي گفت: پيش ازاينكه ازگلزني خود خوشحال باشم، ازاينكه ذوب آهن موفق به پيروزي دراين مسابقه شده خوشحالم واينكه با اين پيروزي موفق شديم تا جايگاه بهتري درجدول بدست آوريم.

وي ادامه داد: من دربازيهاي گذشته نيزتمام تلاشم را براي گلزني انجام دادم، اما واقعا بدشانس بودم اما تقدير اين بود كه دربازي مقابل استقلال گلزني كنم وازاين هفته نيز تلاش خواهم كرد تا با زدن گلهاي بيشتربتوانم براي ذوب آهن مهره موثرتري باشم نمايم.

فاطمي درمورد اخراج خود اززمين مسابقه اظهارداشت: من برروي گيلائوري خطا كردم واين را مي پذيرم، اما درادامه هنگامي كه مي خواستم ازروي اوعبوركنم، اوحركت كرد ودرهمين زمان پاشنه كفشم به سينه اوبرخورد كرد، ولي درواقع عمدي در كار نبود. شما اگرجاي زخم ويا ضربه اي را درسينه گيلائوري ديديد من حق را به شما مي دهم. من درطول هشت سال گذشته هيچگاه ازداوركارت قرمزدريافت نكردم وسابقه ورزشيم نشان مي دهد كه به دنبال حركات غيرورزشي نيستم. بنظرمن آقاي مرادي زود تصميم گرفت. ايشان مي داند كه من بازيكن خشني نيستم، اما بازيكناني كه نزديك اوبودند طوري وانمود كردند كه من مرتكب خطاي عمد وخشني شده ام. با اين حال اين برخورد غيرقابل اجتناب بود وتنها متاسفم كه دربي هفته آينده وقابل سپاهان را ازدست دادم.

وي درمورد پيروزي ده نفره ذوب آهن نيزتصريح كرد: به عقيده من هردوتيم فوتبال زيبايي را ارايه كردند. البته با اخراج من تيم ناخود آگاه عقب نشيني كرد. اما دراين مسابقه تمام بازيكنان سنگ تمام گذاشتند وبا ارايه يك بازي منطقي موفق شدند استقلال را شكست دهند. بازيكنان ما دراين مسابقه بيش ازتوان خود زحمت كشيدند وگرنه اگرغيرازاين بود امكان پيروزي براستقلال وجود نداشت.

فاطمي درمورد برخوردهاي پيش ازبازي وحضوردركنار نيمكت استقلال اظهارداشت: من براي استقلال 3 سال زحمت كشيدم و خاطرات خوبي با اين تيم دارم و نمي توانم اين گذشته خوب را فراموش كنم. من با استقلال عنوان آقاي گلي جام باشگاههاي آسيا را ازآن خود كرده ام ويكبار نيزبهترين بازيكن ماه آسيا شدم. ازطرفي آقاي قلعه نويي نيزمدت 2 سال مربي من بوده ووظيفه داشتم تا به رسم قدرداني ورعايت حرمت وكسوت به سمت ايشان رفته ورخصت بگيرم.

وي درمورد بازي با سپاهان درهفته آينده رقابتهاي ليگ نيزاظهارداشت: سپاهان جزء سه تيم برترليگ است كه فوتبال را به خوبي به نمايش مي گذارد. ذوب آهن نيز درشرايط مطلوبي قراردارد وفكرمي كنم تلاقي اين دوتيم بازي خوبي را رقم بزند كه در نهايت با پيروزي ما نيزهمراه باشد.

وي درپايان گفت: درگلي كه من به ثمررساندم بايد به نقش آقاي كربكندي اشاره كنم كه دراين مدت كه من موفق به گلزني نشده بودم، هيچگاه به من خرده نگرفت وبا دادن روحيه به من موجبات دلگرمي من را فراهم كرد. اوهميشه به من مي گفت گلزنيهاي فرازبراي ما شروع خواهد شد وخوشحالم كه توانستم با گلزني دراين مسابقه با اعتماد ايشان جواب داده و ازاسترس وفشار روحي زيادي كه بردوشم بود خارج شوم.