به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خادم المله با اعلام اینکه در سال 89 میزان صادرات غیرنفتی کشور(بدون احتساب صادرات خدمات فنی ومهندسی) به بیش از 26 میلیارد و 127 میلیون دلار رسید، گفت: بیش از 84 درصد از این میزان یعنی رقمی معادل 22 میلیاردو 122 میلیون و 582 هزار دلار سهم صادرات صنعتی ومعدنی بود.

وی با اشاره به مصوبه جلسه وزیران عضو کارگروه صادرات گفت: برای سال 90 نیز سهم هریک از بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف کمی پیش بینی شده برای صادرات کالا و خدمات فنی ومهندسی تعیین شده است.

خادم‌المله افزود: براساس این مصوبه برای بخش صنعت صادرات 14.5 میلیارد دلاری و برای بخش معدن صادرات 3 میلیارد دلاری در سال 90 هدف‌گذاری شده است.

قائم مقام وزیر صنایع ومعادن در امور بین الملل اظهار کرد: صادرات خدمات فنی ومهندسی نیز تا پایان امسال به 4 میلیارددلار خواهد رسید، ضمن اینکه در سالجاری برای بخش پتروشیمی صادرات 14 میلیارد دلاری، بخش میعانات گازی صادرات 4 میلیارد دلاری، بخش کشاورزی صادرات 4.5 میلیارددلاری و برای فرش و صنایع دستی صادرات یک میلیارددلاری هدف‌گذاری شده است.

خادم المله درباره سهم بخش‌های دولتی و غیر دولتی در تحقق اهداف صادراتی تصریح کرد: بخش خصوصی با سهم 45 درصدی رقمی در حدود 20 میلیارددلار از صادرات غیرنفتی 45 میلیارددلاری سال 90 را محقق خواهد کرد. پس از آن، بخش دولتی با 18 میلیارد دلار سهم 40 درصدی در تحقق اهداف خواهد داشت.

وی افزود: بخش تعاونی نیز با سهم 15 درصدی تحقق 7 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی امسال را بر عهده دارد.