کار فرهنگی در فوتبال باید از رده پایه شروع شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، کنفرانس مطبوعاتی مسئولان جمعیت حامیان هواداران فوتبال و تیمهای ملی ایران ظهر جمعه با حضور سید رسول امین جواهری مدیرعامل جمعیت حامیان هواداران، محمدرضا تهرانی رئیس هیئت مدیره جمعیت، محمدرضا ملامحمد مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون، حمیدرضا احمدی رئیس کمیته فرهنگی سازمان لیگ، مهرداد حاجی خانی معاون فرهنگی اتحادیه باشگاه های فوتبال ایران، حبیب الله شیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران و همچنین مرتضی احمدی پیشکسوت دنیای هنر و قدیمی ترین هوادار فوتبال در ایران برگزار شد.

ملامحمد در ابتدای این نشست فعالیت های باشگاه فولاد در زمینه سازماندهی هواداران و انجام امور فرهنگی برای آنها را باعث افتخار عنوان کرد و تماشاگران را سرمایه ای ویژه برای باشگاه های فوتبال و فاکتور پیشرفت برای آنها دانست.



ملامحمد افزود: هواداران جنوب با توجه به علاقه وافری که به فوتبال دارند، لایق دریافت بیشترین خدمات و تسهیلات هستند و باید از مسئولان باشگاه فولاد تشکر کنم که زمینه ساز پیشرفت فرهنگی این عزیزان هستند.



مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال گفت: باشگاه ها باید از همان رده های پایه، کار فرهنگی و ترویج بازی جوانمردانه در فوتبال را شروع کنند تا در کنار انجام امور فرهنگی بر روی هواداران، بازیکنان هم آموزش ببینند و رعایت اصول جوانمردی را در سرلوحه کار خود قرار دهند.



در ادامه جلسه، امین جواهری مدیرعامل جمعیت حامیان هواداران گفت: ما این جمعیت را تشکیل دادیم تا پشتوانه ای برای هواداران فوتبال در سراسر ایران باشیم. اعضای این جمعیت از شهرهای مختلف کشور هستند و تمام آنها با معضلات و مشکلات موجود در این زمینه کاملا آشنا هستند.



تهرانی رئیس هیئت مدیره جمعیت حامیان هواداران نیز در ادامه این نشست، به ذکر مطالبی در خصوص روند تاسیس و فعالیت این جمعیت پرداخت و گفت: ما نهادی قانونی و رسمی هستیم که توسط وزارت کشور به رسمیت شناخته شده ایم.



وی افزود: سیاست ما، پشتیبانی از نهادهای مرتبط با فوتبال است و می خواهیم یک ارتباط سازنده و مثمرثمر با این نهادها، در زمینه بهبود وضعیت هواداران فوتبال در ایران برقرار کنیم.



تهرانی خاطرنشان کرد: این درست که برخی از هواداران و لیدرها مشکلاتی را در ورزشگاه ها به وجود آورده اند اما ما نباید فقط روی این عده معدود متمرکز کنیم و اکثریت سالم هواداران را از یاد ببریم.



رئیس کمیته فرهنگی سازمان لیگ نیز در ابتدای سخنان خود ضمن گلایه از رسانه ها به خاطر عدم پوشش مناسب فعالیت های فرهنگی انجام شده این سازمان گفت: من از همه عزیزان در رسانه های ارتباط جمعی می خواهم که تنها به جنبه های منفی هواداران در ورزشگاه ها نپردازند بلکه نکات مثبت را هم پوشش بدهند.



حبیب الله شیرازی رئیس هیئت فوتبال استان تهران در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر دلیل کاهش تعداد تماشاگران در ورزشگاه های تهران، عدم نتیجه گیری مناسب دو تیم بزرگ پایتخت و انتخاب زمان برگزاری نامناسب مسابقات را دو عامل عمده در این موضوع دانست.



وی در عین حال اعلام کرد که این هیئت، یک گروه کارشناسی را مسئول آسیب شناسی این موضوع کرده و پس از اعلام نتایج این آسیب شناسی، به رفع نقاط ضعف موجود در این زمینه همت گمارده می شود.



ملامحمد مسئول کمیته فرهنگی فدراسیون فوتبال نیز در تائید سخنان شیرازی گفت: افت کیفیت بازیهای داخلی، یکی از دلایل عمده کاهش تعداد تماشاگران بوده و از علاقه مردم به فوتبال کم نشده چرا که بسیاری از افراد، تا پاسی از شب به تماشای مسابقات فوتبال خارجی می پردازند.



حاجی خانی معاون فرهنگی اتحادیه باشگاه های فوتبال ایران نیز در ادامه این جلسه مطبوعاتی، ضمن تشکر از میزبانی شایسته باشگاه فولاد خوزستان، مطبوعات را آئینه تمام نمای واقعیات جامعه عنوان و بیان کرد: تا زمانی که تیم های ملی ما در معنای واقعی کلمه به تیم ملی تبدیل نشده اند، وضعیت به همین صورت باقی می ماند.



وی افزود: ما باید علایق و سلایق شخصی را کنار بگذاریم تا به جایگاه واقعی خود در فوتبال آسیا برگردیم.