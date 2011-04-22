تجمع اعتراض آمیز مردم اوکراین در مقابل سفارت عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت تظاهر کننده در راهپیمایی با حمل پلاکاردهایی ( تانک و گلوله پاسخ خواسته های مشروع مظلومان بحرینی نیست؛ خواست مسلمانان بحرین خروج سریع اشغالگران؛ نسل کشی و کشتار در بحرین؛ مدعیان حقوق بشر سکوت چرا؟؛ فتنه آمریکایی دخالت از طریق سپر جزیره؛ مشکل بحرین مشکل فرقه ای و مشکل شیعه و سنی نیست، مشکل دیکتاتوری و تحقیر همه مردم بحرین است) که در آن شعارهایی درحمایت ازخیزش های اسلامی منطقه در کشورهای عربی خلیج فارس می دادند جنایات آل سعود وآل خلیفه علیه مردم مظلوم بحرین را شدیدا محکوم کردند.

"حجت الاسلام صابونچی" رئیس مرکز اهل بیت و امام جمعه شیعیان شهر کی یف، ضمن سخنرانی در این اجتماع اعتراض آمیز، سکوت مجامع بین المللی درقبال جنایات ددمنشانه آل سعود و آل خلیفه نسبت به ملت مظلوم بحرین و تخریب مساجد و اماکن مقدسه و اهانت به قرآن را محکوم کرد.

در حاشیه تجمع اعتراض آمیز مقابل سفارت عربستان اجتماع کنندگان با قرائت قطعنامه ای اعلام کردند بر خود واجب می دانیم تا در حمایت از حقوق انسانی و ارزش های معنوی و اخلاقی مردم بی دفاع و مظلوم بحرین لیبی و سایر کشورهای عربی و علیه دیکتاتوری در این تحصن بزرگ شرکت کنیم. تعرض به جان و مال مسلمانان، تخریب اماکن مقدس، به گلوله بستن مجروحین و بیماران، حمله وحشیانه لشکر آل سعود به ملت آزادیخواه و ده ها تخلف آشکار دیگر در سایه سکوت مجامع بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر و چراغ سبز آمریکا و دیگر مدعیان دروغین حقوق بشر از جمله مطالبی بود که در این اجتماع مطرح شد.

همچنین مسلمانان شهر کی یف با شرکت در نماز جمعه این هفته هم صدا با مردم سراسر جهان نسبت به دفاع و حمایت از مردم بحرین اعلام همبستگی کردند. صابونچی در سخنان نماز جمعه خود از شرکت فعالانه و انجام وظیفه شرعی مسلمانان تشکر و آن را باعث دلگرمی مردم مظلوم بحرین و دیگر کشورهای اسلامی توصیف کرد.