حوادث منطقه آخرین میخ بر تابوت سازمان ملل است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز سروری در جمع دانشجویان متحصن در مقابل سفارت عربستان با اشاره به کشتار بی رحمانه مردم بحرین و سکوت مجامع جهانی در قبال این اتفاقات گفت: این تحولات و حوادث آخرین میخ بر تابوت سازمان ملل است چرا که شاهدیم با وجود کشتار عظیم در بحرین این سازمان هیچ عکس العملی تا به حال از خود نشان نداده و سکوت اختیار کرده است.

وی با اشاره به خواسته های مردم بحرین گفت: نظام تبعیض آمیز و غیر دموکراتیک در بحرین حاکم است و این دیکتاتوری به حدی است که کمترین خواسته مردم اجرای حداقل فرمول های دموکراسی در جهان است.

سروری با بیان اینکه آل سعود در هنگامی وارد بحرین شد که یک پنجم خاک این کشور در اختیار آمریکا و پایگاههای نظامی این کشور بود، خاطر نشان کرد: این جنایت ثابت کرد که آمریکا در پشت پرده اصلی جنایات بحرین قرار دارد و به همین دلیل است که هیچ صدایی از غرب و دیگر کشورها شنیده نشد.

عضو کمیسیون ملت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه در فتنه 88 جریان استکبار با ساختن ماجرای ندا آقا سلطان تلاش کرد جوسازی فراوانی علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، افزود: با این وجود شاهد هستیم که سازمان های بین المللی و جهانی در مقابل کشتار عظیم مردم در بحرین سکوت کردند اما قتل مشکوک یک فرد در ایران را به عنوان ماجرای حقوق بشری در تمام دنیا مطرح کردند اما به عمد در مقابل کشتار مردم در بحرین سکوت کردند.

وی در همین زمینه تصریح کرد: این رژیم فاسد در عربستان تمام اصول حقوق بشری را در بحرین زیر پا گذاشته اما تاکنون هیچ صدایی از سازمان ملل درنیامده است.

سروری خاطر نشان کرد: اتفاقاتی که هم اکنون در بحرین مشاهده می شود نمایانگر قدرت مردم این کشور است و شاهدیم که هر چقدر فشار بر آنها افزایش یافته جنبش عظیم آنها بیشتر شده و اوضاع را به جهنمی برای آل سعود تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: معتقدم اوضاع کنونی در بحرین شرایط را به سمت خواسته های مردمی در این کشور سوق خواهد داد.