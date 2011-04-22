آل سعود نماد اسلام آمریکایی است/ دولت از همه ظرفیت ها استفاده کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی در جمع دانشجویان متحصن در مقابل سفارت عربستان با اشاره به حضور دانشجویان در مقابل این سفارتخانه گفت: حضور دانشجویان نشان دهنده منطق انقلاب اسلامی و انعکاس آن به مردم منطقه است چرا که نظام اسلامی دو ویژگی را به جهانیان عرضه کرد که قدرت اسلام و قابلیت مردم این ویژگی ها هستند.

وی ادامه داد: حوادث منطقه نشات گرفته از این ویژگی های انقلاب اسلامی است و انعکاسی از انقلابی است که توانست منطقه را دچار تحول کند.

زاکانی با اشاره به جنایات فراوان حکومت آل سعود در بحرین گفت: خلق و خوی رژیم عربستان با جنایت عجین شده است و همان طور که بنی امیه به مقابله با اهل بیت پرداخت دنباله های آنها درمنطقه با نام آل سعود و آل خلیفه همان مسیر را دنبال می کنند و البته به همین دلیل این برخوردها ما را متحیر نمی کند.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه من در سال 1366 از نزدیک شاهد جنایات آل سعود در شهر مکه بودم ادامه داد: این رژیم در آن حوادث خونین نیز نشان داد که به هیچ اصول انسانی پایبند نیست.

دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تاکید کرد: در شرایط کنونی حداقل انتظار از مجامع جهانی این است که به اسم دفاع از حقوق بشر چشم خود را بر واقعیات نبندد.

زاکانی با بیان اینکه جنایت های آل سعود نقاب اسلام را از چهره آنها برداشته است، افزود: امیدواریم مسیر تحولات به سمتی پیش برود که دستان کثیف آل سعود از عربستان خارج شود چرا که همواره در همه تحولات خاورمیانه دست آل سعود شریک بوده و به همین دلیل همواره اعلام داشته ایم که آل سعود نماد اسلام آمریکایی است.

وی با بیان اینکه رژیم عربستان در سراشیبی سقوط است اظهار داشت: حکام این کشور تلاش می کنند که خود را در اذهان مردم منطقه مقتدر نشان دهند اما چیزی برای عرضه ندارند و تنها به دنبال تامین منافع آمریکا و غرب در منطقه هستند.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 در پایان خاطر نشان کرد: خواسته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بهره گیری دولت از تمام ظرفیت ها برای کمک به جریان انقلابی در منطقه است تا این جریان در منطقه به پیروزی برسد.