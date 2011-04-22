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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

کشتی دانشجویان با ممانعت پلیس دریایی از حرکت به سمت بحرین بازماند

کشتی دانشجویان با ممانعت پلیس دریایی از حرکت به سمت بحرین بازماند

دانشجویان شهرهای جنوبی کشور که ظهر امروز با دو کشتی به سمت کشور بحرین در حرکت بودند با ممانعت پلیس دریایی مجبور به بازگشت به شهر بوشهر شدند.

امید عالیپور سخنگوی دانشجویان متحصن در شهر بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حرکت صبح امروز دانشجویان به سمت کشور بحرین گفت: صبح امروز 200 دانشجوی متحصن در سواحل بوشهر با دو کشتی به سمت کشور بحرین حرکت کردند .

وی افزود: این دو کشتی به صورت کاملا خصوصی بودند و در این کشتی از دانشجویان دختر کشورمان به دلایل امنیتی کسی حضور نداشت و تنها دانشجویان پسر برخی استانهای جنوبی شرکت داشتند.

سخنگوی دانشجویان متحصن در شهر بوشهر ادامه داد: کشتی اول حامل دانشجویان بعد از طی مسیر کمی با دستور پلیس دریایی به شهر بوشهر بازگشت اما کشتی دوم با وجود ممانعت پلیس دریایی به مسیر خود ادامه داد و در ادامه مسیر با حضور فیزیکی پلیس دریایی مجبور به بازگشت شد.

کد مطلب 1294838

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