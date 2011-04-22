به گزارش خبرگزاری مهر، حسن امجدیمقدم مشاور دبیر و معاونت «کلک فیروزهای» اسامی نامزدهای بخش خلاصه فیلمنامه سینمایی، فیلمنامه کوتاه و داستانی و طرح مستند را معرفی کرد.
بر اساس این گزارش، در بین بخش خلاصه فیلمنامه سینمایی خلاصه فیلمنامههای گرداب سکندر (محمود مهرآور)، تولد (زهره غلامی)، پیر خلیج فارس (داریوش غزبانی)، فصل شخم دریا (رضا دانشپژوه)، دل به دریا (سیروس حسنپور)، دوباره هابیل (بهار روحانی)، در بخش فیلمنامه کوتاه داستانی: جسم از خاک آمد و چالاک شد (رهبر قنبری)، با دمی به رنگ ریگ (سیدعلی مرتضوی فومنی)، ریشه در قاب ( شمسالدین آروند)، خیس آب روی ساحل (مرجان اشرفیزاده و علی اصغری)، نفس (آزاده احمدیان)، جهنم با طعم کاپوچینو (امیراطهر سهیلی)، در بخش طرح مستند: خلیج فارس (مهناز رکنی)، مرز (هایده بیسی)، روز شصت و سه سالگی سالار جامی (علیرضا نوروزی خراسانی)، تاتی ( پیام زینالعابدینی)، اینجا مریخ نیست (علی ناصری)، پرده درویشی (الهام حسامی) و چهار گوهر (الهام حسینزاده) به عنوان نامزدهای جایزه این بخش معرفی شدند.
بر اساس این گزارش، مراسم اهدای جوایز این بخش در مراسم افتتاحیه که در روز یکشنبه 4 اردیبهشت در جزیره کیش برگزار میشود، اهدا خواهد شد.
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