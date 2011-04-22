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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

فراخوان مجله نظریه روایت اعلام شد

مجله نظریه روایت (JNT) فراخوان مقالات خود را با موضوع "نظریه روایت تاریخی" اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله نظریه روایت (JNT)، در سال 1971 تأسیس و از آن زمان توسط گروه زبان انگلیسی دانشگاه ایسترن میشیگان با رویکردی میان رشته‌ای و میان فرهنگی و با موضوعات گوناگونی چون تاریخ و روایت، مطالعات فرهنگی و فرهنگ عامه، گفتمانهای مربوط به طبقه، جنس، جنسیت، نژاد، ملیت و قومیت، تئوری فیلم، مطالعات رسانه و پساساختگرایی منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را حداکثر در ده هزار کلمه با موضوع نظریه روایت تاریخی و با تأکید بر مطالعات قومی و پسااستعماری تا 15 جولای 2011 (24 تیر 1390) به دو پست الکترونیک skim666@gmail.com و pg268@cam.ac.uk ارسال کنند.

کد مطلب 1294843

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