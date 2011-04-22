فراخوان مجله نظریه روایت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله نظریه روایت (JNT)، در سال 1971 تأسیس و از آن زمان توسط گروه زبان انگلیسی دانشگاه ایسترن میشیگان با رویکردی میان رشته‌ای و میان فرهنگی و با موضوعات گوناگونی چون تاریخ و روایت، مطالعات فرهنگی و فرهنگ عامه، گفتمانهای مربوط به طبقه، جنس، جنسیت، نژاد، ملیت و قومیت، تئوری فیلم، مطالعات رسانه و پساساختگرایی منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را حداکثر در ده هزار کلمه با موضوع نظریه روایت تاریخی و با تأکید بر مطالعات قومی و پسااستعماری تا 15 جولای 2011 (24 تیر 1390) به دو پست الکترونیک skim666@gmail.com و pg268@cam.ac.uk ارسال کنند.