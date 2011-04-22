چالش انتخاباتی نیجریه را در آستانه جنگ داخلی قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گودلاک جاناتان" در پی درگیریهای پس از انتخابات ریاست جمهوری که صدها کشته و زخمی برجای گذاشت، درباره وقوع جنگ داخلی هشدار داد.

کمیسیون مستقل انتخابات ملی نیجریه اعلام کرده که گودلاک جاناتان رئیس جمهور نیجریه موفق شد با کسب بیش از 20 میلیون رای از مجموع 28 میلیون آرا ماخوذه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور به پیروزی دست یابد.

گزارشها حاکی از آن است که در درگیریهای اخیر نیجریه بیش از 200 نفر کشته و صدها تن زخمی شده ‌اند . به دنبال درگیریهایی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری نیجریه به وجود آمد، بسیاری از جوانان عصبانی خانه های متعلق به اعضای حزب حاکم در شهرهای شمالی کانو و کادونا را به آتش کشیدند.

براساس اعلام کمیته بین ‌المللی صلیب سرخ، در درگیریهای اخیر نیجریه بیش از 40 هزار نفر بی خانمان شده ‌اند . به دنبال پیروزی جاناتان، "محمد بوهاری" دیگر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری که حدود 31 درصد آراء را به خود اختصاص داد، با تسلیم شکایتی رسمی به کمیسیون انتخابات نیجریه، نتایج اعلام‌ شده را به دلیل آن چه تقلب و نقض قانون در بسیاری از حوزه‌های رأی ‌گیری خوانده، رد کرده است.

به رغم گفته ‌های بوهاری درباره تقلب در انتخابات، ناظر اتحادیه آفریقا در نیجریه، انتخابات ریاست جمهوری این کشور را آزاد و عادلانه خوانده است.