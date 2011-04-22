بازجویی از مبارک از سرگرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، منابع خبری اعلام کردند که "عبدالمجید محمود الجمعه" دادستان مصر دستور تمدید حبس"حسنی مبارک" برای مدت پانزده روز دیگر برای رسیدگی به پرونده فساد و کشتار تظاهرات کنندگان انقلاب مردم را صادر کرده است.

"عادل السعید" سخنگوی دادستانی مصر گفت: بازپرسان ادامه بازجویی از مبارک را در بیمارستان شرم الشیخ که تحت تداتبر شدید امنیتی قرار دارد از سر گرفته اند. بازجویان ادله هایی درباره کشتار تظاهرات کنندگان در طی قیام مردمی ارائه داده اند.

وی تصریح کرد: بازجویان همچنین از حسنی مبارک درباره قراردا جنجالی فروش گاز به اسرائیل با قیمتی بسیار نازلتر از نرخ جهانی و زیانی که از این طریق به کشور وارد شده بازجویی کرده اند.

شایان ذکر است که دادستانی مصر دیروز از امکان انتقال مبارک به زندان طره که بقیه عوامل رژیم در آن به سر می برند خبر داده بودند.