دستور ویژه رئیس جمهور برای رفع دغدغه های مردم در قانون هدفمندی صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، مرتضی تمدن در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه این شهرستان در مصلای امام خمینی (ره) سخن می گفت، افزود: برخی از مردم در طول اجرای این قانون، مشکلات و دغدغه های احتمالی دارند که نیازمند بررسی و پیگیری مسئولان است.

وی تأکید کرد: دغدغه مهم رئیس جمهور و مسئولان ارشد کشور و استانها، اجرای خوب و بهینه این قانون است تا مردم ایران، رضایت خاطر یافته و اثرات مثبت قانون هدفمندسازی یارانه ها را بچشند.

ادعای توقف اجرای هدفمندی یارانه ها شایعه است

مدیر ارشد استان تهران در خصوص شایعات مطرح شده در خصوص توقف اجرای این قانون نیز اظهار داشت: قانون هدفمندسازی یارانه ها با قوت ادامه می یابد و ادعای توقف آن شایعه ای بیش نیست.

وی ادامه داد: نقطه عطف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مشارکت و همراهی مردم است و به همین دلیل،‌ مردم استان تهران در مراحل مختلف اجرای این قانون، به خوبی همراهی و کمک کردند.

تمدن افزود: ممکن است اجرای هر قانونی مانند قانون بزرگ هدفمندسازی یارانه ها، در آغاز با برخی فراز و فرودها و کاستیها همراه باشد زیرا قرار است فکر، روش وسنتی که سالهای طولانی در متن جامعه نهادینه شده، تغییر یابد.

وی تأکید کرد: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال 1390 مسیر پرشتاب تر و بهتری را نسبت به گذشته طی خواهد کرد و با همراهی خوب مردم استان تهران در ادامه مسیر و با توجه به هدفگذاری سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادی، مردم روند بهتری را شاهد خواهند بود