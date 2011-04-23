انتقال آب شیرین به قم پایدار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور با اشاره به در پیش بودن سفر سوم هیئت دولت به استان قم در سخنانی اظهار داشت: دور اول سفر رئیس جمهور به قم 100 مصوبه به همراه داشت که 99 درصد آن اجرایی شده است.



وی افزود: در دور دوم سفرهای استانی هیئت وزیران به استان قم نیز 136 مصوبه در بخش‌های مختلف عمرانی و فرهنگی به تصویب رسید که تا کنون 92 درصد آن اجرایی شده است.



استاندار قم خاطرنشان کرد: در مجموع سفرهای اول و دوم ریاست محترم جمهوری اسلامی به این خطه مقدس بیش از 767 میلیارد تومان اعتبار و یک هزار میلیارد تومان تسهیلات به استان قم اختصاص یافت.



وی با بیان اینکه دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت به استان قم همچون گذشته خیرات و برکات فراوانی به همراه خواهد داشت تصریح کرد: در این سفر مصوبات ارزشمندی برای عمران و آبادانی و پیشرفت قم در عرصه‌های مختلف به تصویب خواهد رسید.



حجت‌الاسلام موسی‌پور با اشاره به افتتاح فاز اول پروژه عظیم آبرسانی به قم توسط دکتر احمدی‌نژاد گفت: با عنایت مقام معظم رهبری و اقدامات دولت خدمتگزار و پیگیری و تلاش مجدانه مسئولان اجرایی و دست‌اندرکاران این طرح، آرزوی دیرین مردم قم تحقق پیدا کرده و آب شیرین و گوارای سرشاخه‌های دز در شبکه توزیع روان می‌شود.



وی همچنین انتقال آب شیرین به قم را پایدار عنوان کرد و افزود: در فاز اول پروژه آبرسانی به قم 2 هزار و 500 لیتر آب در ثانیه وارد شبکه توزیع آبرسانی می‌شود.



استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود پروژه توسعه اطراف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) را از دیگر مصوبات ارزشمند سفرهای رئیس‌جمهور به استان دانست و گفت: در طرح توسعه ضلع غربی صحن جوادالائمه(ع) با 20 هزار مترمربع احداث شده است.



وی خاطرنشان کرد: طرح توسعه ضلع شرقی با احداث حدود 40 هزار مترمربع و طرح توسعه ضلع شمالی با احداث 50 هزار مترمربع صحن و 150 هزار مترمربع مستحدثات به خوبی در حال پیگیری است.



موسی‌پور گفت: تکمیل و تجهیز بیمارستان شهید بهشتی، احداث راه قم ـ گرمسار، احداث مراکز بهداشتی و درمانی در شهر قم و بخش‌های استان، احداث مراکز آموزشی و فنی و حرفه‌ای، احداث سالن‌های ورزشی در محلات قم، احداث مجتمع فرهنگی شهید آوینی و آبرسانی، برق‌رسانی و گازرسانی به روستاها از جمله مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی هیئت دولت است.



استاندار قم در پایان افزود: پروژه منوریل از جمله مصوبات مهم سفر هیئت وزیران به قم بوده که عملیات احداث آن به خوبی در حال اجراست و همچنین تقاطع غیر هم‌سطح سه راهی خرمشهر و احداث یک هزار و 200 واحد مسکونی روستایی از جمله مصوبات سفرهای استانی است.

