واکنش ایران به بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در واکنش به ادعاهای مطروحه علیه ایران در بیانیه مشترک اتحادیه اروپایی و شورای همکاری خلیج فارس ضمن بیان این مطلب با اشاره به اتفاقات در حال وقوع در بحرین و مداخله برخی از کشورهای منطقه در امور داخلی این کشور و سرکوب مردم ، اظهار داشت: انتظار از کشورهای اسلامی این است که توانائی خود را در مقابله با تجاوزات و تهدیدات رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام بکار گیرند. واقعیت آن است که این کشورها برای رفع اتهام از خود فرار به جلو را انتخاب و فرافکنی کرده و دیگرانی را متهم می کنند که غیر از حمایت معنوی از مطالبات مشروع و مسالمت آمیز مردم ، هیچ دخالتی در این رویدادها ندارند .
وی سپس خطاب به کشورهای اروپائی سوال کرد آیا سکوت شما در قبال این جنایات ، همراهی شما با این وضعیت و اتخاذ رویکرد دوگانه در خصوص حقوق بشر را نشان نمی دهد ؟
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