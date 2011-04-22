واکنش ایران به بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست در واکنش به ادعاهای مطروحه علیه ایران در بیانیه مشترک اتحادیه اروپایی و شورای همکاری خلیج فارس ضمن بیان این مطلب با اشاره به اتفاقات در حال وقوع در بحرین و مداخله برخی از کشورهای منطقه در امور داخلی این کشور و سرکوب مردم ، اظهار داشت: انتظار از کشورهای اسلامی این است که توانائی خود را در مقابله با تجاوزات و تهدیدات رژیم صهیونیستی و دشمنان اسلام بکار گیرند. واقعیت آن است که این کشورها برای رفع اتهام از خود فرار به جلو را انتخاب و فرافکنی کرده و دیگرانی را متهم می کنند که غیر از حمایت معنوی از مطالبات مشروع و مسالمت آمیز مردم ، هیچ دخالتی در این رویدادها ندارند .

وی سپس خطاب به کشورهای اروپائی سوال کرد آیا سکوت شما در قبال این جنایات ، همراهی شما با این وضعیت و اتخاذ رویکرد دوگانه در خصوص حقوق بشر را نشان نمی دهد ؟

مهمانپرست همچنین سوال کرد آیا ورود و مداخله نظامی در لیبی که بجای توقف درگیریها و جلوگیری از کشتار مردم بیگناه که خسارات جدی به مردم غیر نظامی وارد می نماید ، دخالت در امور داخلی این کشور محسوب نمی شود؟



سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با تاکید بر اینکه استفاده صلح آمیز از فنآوری هسته ای حق مسلم ملت بزرگ ایران می باشد ، اظهار داشت: همه کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژی اتمی و متعهد به معاهده ان پی تی در چارچوب تعریف شده ، دارای حق برخورداری از فنآوری هسته ای برای مصارف صلح آمیز می باشند. لذا بنظر می رسد طرح مسئله تکراری فعالیت هسته ای صلح آمیز کشورمان در این نشست تنها به عنوان مسئله ای انحرافی و برای دور کردن اذهان نسبت به فجایع انسانی در حال وقوع در منطقه است.