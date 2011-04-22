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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۲۳

توضیحات روابط عمومی پروژه پیامبر اکرم درباره یک خبر

روابط عمومی پروژه پیامبر اکرم فیلم جدید مجید مجیدی توضیحاتی در این باره به خبرگزاری مهر ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال انتشار خبر جزئیاتی جدید از فیلم مجید مجیدی، روابط عمومی این پروژه توضیحاتی را  برای مهر ارسال داشته که به شرح ذیل است:

روابط عمومی پروژه پیامبر اکرم (ص) به کارگردانی مجید مجیدی اعلام کرد: همه جزئیات و اطلاعات فیلم اعم از داستان فیلم، عوامل فیلم، لوکیشن فیلم غلط است.

اخبار پروژه پیامبر اکرم (ص) رسما از طریق روابط عمومی این پروژه در اختیار رسانه ها و سایتهای خبری برای انتشار قرار خواهد گرفت و اخباری درباره این پروژه مورد تایید است که رسما از طریق روابط عمومی پروژه در اختیار رسانه ها قرار گیرد.

کد مطلب 1294860

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