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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۸:۳۳

وزیر امور خارجه ونزوئلا در تهران با صالحی دیدار می کند

وزیر امور خارجه ونزوئلا در تهران با صالحی دیدار می کند

نیکلاس مادورو وزیر امور خارجه ونزوئلا بمنظور دیدار و مذاکره با مقامات کشورمان عصر روز جمعه وارد تهران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مادورو قرار است طی این سفر در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و دیگر مقامات کشورمان ضمن بررسی و مرور روابط نزدیک و گسترده دو کشور ، همکاریهای دو جانبه فیمابین و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین ، پیرامون مسائل مهم بین المللی رایزنی و تبادل نظر کند.
 

کد مطلب 1294864

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