وزیر امور خارجه ونزوئلا در تهران با صالحی دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مادورو قرار است طی این سفر در دیدار با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و دیگر مقامات کشورمان ضمن بررسی و مرور روابط نزدیک و گسترده دو کشور ، همکاریهای دو جانبه فیمابین و سایر موضوعات مورد علاقه طرفین ، پیرامون مسائل مهم بین المللی رایزنی و تبادل نظر کند.

