برتری تراکتورسازی، شهرداری تبریز و راه آهن شهرری در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18 امروز جمعه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای تبریز، قزوین، تهران و اهواز پیگیری شده که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:

* شهرداری تبریز یک ـ شاهین بوشهر 2

گل‌ها: میثم بائو (45) برای شهرداری - لک چیرا (17) و عماد محمدرضا (44) برای شاهین

* پیکان قزوین یک ـ تراکتور‌سازی تبریز 2

گل‌ها: رحمان رضایی (3) برای پیکان - محمدحسن ابراهیمی (18) و مهدی کیانی (28) برای تراکتورسازی

* استیل آذین تهران صفر ـ راه‌آهن شهرری 2

گل‌ها: مجید باجلان (19 و 35)

* فولاد خوزستان صفر ـ ملوان بندرانزلی صفر

