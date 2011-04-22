برتری تراکتورسازی، شهرداری تبریز و راه آهن شهرری در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 18 امروز جمعه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای تبریز، قزوین، تهران و اهواز پیگیری شده که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:
* شهرداری تبریز یک ـ شاهین بوشهر 2
گلها: میثم بائو (45) برای شهرداری - لک چیرا (17) و عماد محمدرضا (44) برای شاهین
* پیکان قزوین یک ـ تراکتورسازی تبریز 2
گلها: رحمان رضایی (3) برای پیکان - محمدحسن ابراهیمی (18) و مهدی کیانی (28) برای تراکتورسازی
* استیل آذین تهران صفر ـ راهآهن شهرری 2
گلها: مجید باجلان (19 و 35)
* فولاد خوزستان صفر ـ ملوان بندرانزلی صفر
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