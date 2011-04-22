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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

هفته سی و یکم لیگ برتر/

برتری تراکتورسازی، شهرداری تبریز و راه آهن شهرری در نیمه نخست

برتری تراکتورسازی، شهرداری تبریز و راه آهن شهرری در نیمه نخست

در شرایطی که تیم‌های تراکتورسازی و شهرداری تبریز و راه آهن شهرری با پیروزی به رختکن رفتند، جدال تیم‌های فولاد خوزستان و ملوان بندرانزلی در پایان نیمه اول به نتیجه تساوی انجامید.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18 امروز جمعه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای تبریز، قزوین، تهران و اهواز پیگیری شده که در پایان نیمه اول این دیدارها نتایج زیر رقم خورده است:
* شهرداری تبریز یک ـ شاهین بوشهر 2
گل‌ها: میثم بائو (45) برای شهرداری - لک چیرا (17) و عماد محمدرضا (44) برای شاهین

* پیکان قزوین یک ـ تراکتور‌سازی تبریز 2
گل‌ها: رحمان رضایی (3) برای پیکان - محمدحسن ابراهیمی (18) و مهدی کیانی (28) برای تراکتورسازی

* استیل آذین تهران صفر ـ راه‌آهن شهرری 2
گل‌ها: مجید باجلان (19 و 35)

* فولاد خوزستان صفر ـ ملوان بندرانزلی صفر

کد مطلب 1294870

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