بزرگترین مجموعه "شهر بانو" کشور در بوستان ولایت احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در استان تهران، زهرا سادات مشیر عصر جمعه ضمن اعلام این خبر افزود: ایده ساخت مجموعه شهربانو در پی احساس نیاز به استفاده بانوان از امکانات ورزشی، تفریحی و فرهنگی در محیطی ایمن و با فراغ بال شکل گرفت که استقبال گسترده بانوان تهرانی باعث گسترش این ایده به کل مناطق 22گانه شد.

وی اضافه کرد: بزرگترین شهر بانوی ایران در محل بوستان ولایت درحال ساخت است که امکانات درخور توجه وکاملی را دارد.

این مسئول افزود: سیاست کلان شهرداری تهران بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری بر اساس خانواده محوری شکل گرفته و شهر بانوان برای بانوانی است که علاقه به فعالیت در فضایی مستتر و خاص خود را دارند، این در حالیست که کلیت بوستان ولایت بر اساس رویکرد خانواده محوری ساخته شده و اداره خواهد شد.

رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران، به امکانات ایجاد شده در شهر بانوان بوستان ولایت اشاره کرد و افزود: امکانات پیش بینی شده در این محیط بسیار متنوع بوده و شامل مهدکودک، سالن سینما، برج آسمان نما، موزه، اماکن ورزشی مختلف و فضاهای آموزشی و... است، حتی پیست کارتینگ اختصاصی نیز برای خانمها پیش بینی شده است.

وی اظهار داشت: این مجموعه در فضایی به مساحت شش هکتار به بهره برداری خواهد رسید که از این نظر بزرگترین مجموعه شهر بانوی ایران خواهد بود.

مشیر با تأکید بر افتتاح این مجموعه تا سوم خرداد گفت: پرورش و آموزش بانوان از رویکردهای اصلی مجموعه های شهر بانو در تهران خواهد بود.