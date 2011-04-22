برای وضعیت فوتبال کشور متاسفم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجید باقرنیا عصر جمعه پس از شکست سه بر یک تیمش مقابل ابومسلم خراسان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نمی دانم چطور فوتبال ما به چنین وضعیتی رسیده است که مربیان و تیمها برای اینکه پیروز میدان باشند دست به هر کاری می زنند و فضایی متشنجی را بوجود می آورند.

وی بیان کرد: من برای فوتبالی که بخواهد با این شکل ادامه پیدا کند و اخلاقیات را نادیده بگیرد واقعا متأسفم.

"در بازی با ابومسلم لحظاتی را مشاهده کردم که طی عمر حضورم در فوتبال ندیده بودم"، سرمربی فولاد یزد با بیان این جمله گفت: 32 سال است که در فوتبال این مملکت حضور دارم و زحمت کشیده ام اما اکنون که به سالهای پایانی این فعالیت رسیده ام مسائلی را دیدم که جز تأسف نمی توانم کاری انجام دهم.

باقرنیا افزود: در حال حاضر فوتبال ما به سمت اخلاق ستیزی می رود و اخلاق، این موضوع ریشه ای فراموش می شود.

سرمربی فولاد یزد اظهار داشت: تیمی که ما در مقابلش قرار گرفتیم ابومسلم نام داشت اما سوال من از مسئولان ابومسلم این است که آیا می دانند ابومسلم چه شخصیتی داشت و چگونه آدمی بود.

وی گفت: به واقع نمی توانم چیزی بگویم که در شأن این فوتبال باشد و فقط می گویم که برای این فوتبال متأسفم.