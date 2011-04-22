پیروزی تراکتورسازی و فولاد خوزستان/ استیل آذین و شهرداری متوقف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18 امروز جمعه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای تبریز، قزوین، تهران و اهواز پیگیری شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* شهرداری تبریز 2 ـ شاهین بوشهر 2

گل‌ها: میثم بائو (45) و حبیب گردانی (52) برای شهرداری - لک چیرا (17) و عماد محمدرضا (44) برای شاهین

* پیکان قزوین یک ـ تراکتور‌سازی تبریز 2

گل‌ها: رحمان رضایی (3) برای پیکان - محمدحسن ابراهیمی (18) و مهدی کیانی (28) برای تراکتورسازی

* استیل آذین تهران 2 ـ راه‌آهن شهرری 2

گل‌ها: محمد غلامی (58) و محمد برجلو (77) برای استیل آذین - مجید باجلان (19 و 35) برای راه آهن

اخراج: حسن رودباریان (88 - راه آهن) و میثم آقایی (91 - راه آهن)

* فولاد خوزستان یک ـ ملوان بندرانزلی صفر

گل: رضا نوروزی (71)

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- سپاهان اصفهان 61 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- ذوب آهن اصفهان 56 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- استقلال تهران 55 امتیاز (یک بازی کمتر)

4- تراکتورسازی تبریز 53 امتیاز

5- پرسپولیس تهران 50 امتیاز (یک بازی کمتر)

6- فولاد خوزستان 47 امتیاز - تفاضل گل 17+

7- مس کرمان 47 امتیاز - تفاضل گل 8+

8- ملوان بندرانزلی 45 امتیاز

9- صنعت نفت آبادان 41 امتیاز (یک بازی کمتر)

10- صبای قم 36 امتیاز (یک بازی کمتر)

11- شاهین بوشهر 34 امتیاز

12- نفت تهران 33 امتیاز - تفاضل گل 1- (یک بازی کمتر)

13- شهرداری تبریز 33 امتیاز - تفاضل گل 11-

14- سایپای البرز 32 امتیاز

15- راه آهن شهرری 31 امتیاز - تفاضل گل 10-

16- پاس همدان 31 امتیاز - تفاضل گل 14- (یک بازی کمتر)

17- پیکان قزوین 29 امتیاز

18- استیل آذین 24 امتیاز

- هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

شنبه - 3/2/90

* پاس همدان ـ ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه قدس همدان

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و مجید ویشگاهی، داورچهارم: محمد ملکی

ناظر: حسین خوشخوان

* استقلال تهران ـ صنعت نفت آبادان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و حسین خانبان، داورچهارم: موسی الرضا ارغوانی

ناظر: محمد پیروزرام

یکشنبه - 4/2/90

* نفت تهران ـ پرسپولیس تهران، ساعت 19، ورزشگاه آزادی تهران

داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و سعید زارع، داورچهارم: اشکان خورشیدی

ناظر: سعید بطحایی

دوشنبه - 5/2/90

* سپاهان اصفهان ـ صبای قم، ساعت 17، ورزشگاه فولاد‌شهر

داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: صفدر احمدی و رحیم شاهین، داورچهارم: پیمان فرخی مهر

ناظر: محمد تولایی