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۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۲۰:۱۰

هفته سی و یکم لیگ برتر/

پیروزی تراکتورسازی و فولاد خوزستان/ استیل آذین و شهرداری متوقف شدند

پیروزی تراکتورسازی و فولاد خوزستان/ استیل آذین و شهرداری متوقف شدند

سی و یکمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های تراکتورسازی تبریز و فولاد خوزستان و توقف استیل آذین تهران و شهرداری تبریز در دیدارهایی خانگی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18 امروز جمعه با برگزاری چهار دیدار در شهرهای تبریز، قزوین، تهران و اهواز پیگیری شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:
* شهرداری تبریز 2 ـ شاهین بوشهر 2
گل‌ها: میثم بائو (45) و حبیب گردانی (52) برای شهرداری - لک چیرا (17) و عماد محمدرضا (44) برای شاهین

* پیکان قزوین یک ـ تراکتور‌سازی تبریز 2
گل‌ها: رحمان رضایی (3) برای پیکان - محمدحسن ابراهیمی (18) و مهدی کیانی (28) برای تراکتورسازی

* استیل آذین تهران 2 ـ راه‌آهن شهرری 2
گل‌ها: محمد غلامی (58) و محمد برجلو (77) برای استیل آذین - مجید باجلان (19 و 35) برای راه آهن
اخراج: حسن رودباریان (88 - راه آهن) و میثم آقایی (91 - راه آهن)

* فولاد خوزستان یک ـ ملوان بندرانزلی صفر
گل: رضا نوروزی (71)

جدول رده بندی لیگ برتر:
1- سپاهان اصفهان 61 امتیاز (یک بازی کمتر)
2- ذوب آهن اصفهان 56 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- استقلال تهران 55 امتیاز (یک بازی کمتر)
4- تراکتورسازی تبریز 53 امتیاز
5- پرسپولیس تهران 50 امتیاز (یک بازی کمتر)
6- فولاد خوزستان 47 امتیاز - تفاضل گل 17+
7- مس کرمان 47 امتیاز - تفاضل گل 8+
8- ملوان بندرانزلی 45 امتیاز
9- صنعت نفت آبادان 41 امتیاز (یک بازی کمتر)
10- صبای قم 36 امتیاز (یک بازی کمتر)
11- شاهین بوشهر 34 امتیاز
12- نفت تهران 33 امتیاز - تفاضل گل 1- (یک بازی کمتر)
13- شهرداری تبریز 33 امتیاز - تفاضل گل 11-
14- سایپای البرز 32 امتیاز
15- راه آهن شهرری 31 امتیاز - تفاضل گل 10-
16- پاس همدان 31 امتیاز - تفاضل گل 14- (یک بازی کمتر)
17- پیکان قزوین 29 امتیاز
18- استیل آذین 24 امتیاز

- هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
شنبه - 3/2/90
* پاس همدان ـ ذوب‌آهن اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه قدس همدان
داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و مجید ویشگاهی، داورچهارم: محمد ملکی
ناظر: حسین خوشخوان

* استقلال تهران ـ صنعت نفت آبادان، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران
داور: محسن ترکی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و حسین خانبان، داورچهارم: موسی الرضا ارغوانی
ناظر: محمد پیروزرام

یکشنبه - 4/2/90
* نفت تهران ـ پرسپولیس تهران، ساعت 19، ورزشگاه آزادی تهران
داور: هدایت ممبینی، کمک‌ها: محمدرضا ابوالفضلی و سعید زارع، داورچهارم: اشکان خورشیدی
ناظر: سعید بطحایی

دوشنبه - 5/2/90
* سپاهان اصفهان ـ صبای قم، ساعت 17، ورزشگاه فولاد‌شهر
داور: البرز حاجی پور، کمک‌ها: صفدر احمدی و رحیم شاهین، داورچهارم: پیمان فرخی مهر
ناظر: محمد تولایی

کد مطلب 1294891

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