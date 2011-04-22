به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن انصاری‌فرد، مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری پس از تساوی 2 بر 2 این تیم مقابل استیل آذین گفت: اگر زور سیاسی داشتیم این بلاها سرمان نمی آمد. بحث فنی جای خودش اما اگر داور بخواهد می تواند نتیجه بازی را برگرداند!

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا تورج حق وردی در بازی استیل آذین - راه آهن باعث شد تا زردپوشان پیروزی را با تساوی عوض کنند؟"، اظهار داشت: من نمی گویم اشتباهات داور عمدی بوده است، زیرا عملکرد تمام داوران برایم قابل احترام است.

مدیرعامل باشگاه راه آهن شهرری خاطر نشان کرد: من در پایان بازی به حق وردی گفتم: "رحم‌تان بیاید!". ما نه نماینده داریم، نه استاندار و نه نماینده شورای شهر! اگر زور سیاسی داشتیم اینطور امتیازات را به راحتی از دست نمی دادیم.

انصاری‌فرد در پاسخ به این سئوال که "چطور محرومیت بازیکنان راه آهن پیش از دیدار با استقلال بخشیده شد؟"، گفت: حق با ما بود و پس از آنکه مسئولان کمیته انضباطی فیلم بازی پاس همدان - راه آهن شهرری را دیدند و گزارش ناظر را بررسی کردند، بازیکنان محروم ما را بخشیدند.

وی با بیان اینکه دیدار استیل آذین - راه آهن هفت دقیقه وقت اضافه نداشت، در مورد اخراج بازیکنان راه آهن در دقایق پایانی این بازی گفت: من اتهامی نمی زنم اما بهتر است مسئولان فدراسیون فیلم بازی را ببینند تا بررسی کنند که آیا مسابقه هفت دقیقه وقت تلف شده داشت؟ آیا اخراج بازیکنان ما درست بود؟

انصاری‌فرد با یادآوری اینکه دو بازیکن تیم پاس در دیدار این تیم برابر راه آهن باید از زمین اخراج می شدند و همین اتفاق باید برای محمد محمدی، دروازه بان تیم استقلال در بازی با زردپوشان شهرری باید می افتاد، تصریح کرد: من در جریان بازی امروز به کنار خط آمدم و به داور گفتم حالا که با دو گل جلو هستیم باید به نفع استیل آذین بگیرید. من فقط همین حرف را زدم و چیز دیگری نگفتم.