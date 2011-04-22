دایی باید بزرگواری می کرد/ همچنان امیدوار به بقا هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری، سرپرست تیم فوتبال استیل آذین پس از تساوی 2 بر 2 این تیم مقابل راه آهن شهرری گفت: با اینکه در نیمه اول شکست خوردیم اما معلوم نبود در این بازی نتیجه را به حریف واگذار کنیم. در نیمه اول روی ارسال‌های با هدف و یا بی هدف حریف و ناهماهنگی مدافعان خود دو گل خوردیم اما در نیمه دوم با میدان دادن به نفرات جوان، روند بازی را عوض کردیم که این اقدامی شجاعانه بود.

وی با طرح این موضوع که در نیمه دوم تیم استیل آذین می توانست بیش از دو گل وارد دروازه راه آهن کند، افزود: فوتبال همین است و نباید ناامید شویم. در نیمه دوم همه چیز مال ما بود و باید پیروز می شدیم. راه آهن توانست از یک شکست همسایگی فرار کند.

سرپرست تیم فوتبال استیل آذین در خصوص انتخاب تورج حق وردی برای قضاوت دیدار این تیم با راه آهن شهرری گفت: زمانی که حق وردی برای قضاوت این بازی انتخاب شد، گفتم که او داوری جوان و جویای نام است و من تاکنون از او قضاوت بدی ندیده‌ام اما نمی دانم مسئولان باشگاه راه آهن به چه چیزی اعتراض می کردند و نمی خواهم در این رابطه اظهارنظری داشته باشم. انصاری‌فرد شاید از حق وردی قضاوت بدی دیده است اما من تا به امروز از این داور جوان موردی را مشاهده نکرده‌ا‌م.

یاوری با ابراز امیدواری از اینکه تیم استیل آذین در لیگ برتر فوتبال ماندنی شود، افزود: ما مجبور نشدیم بازیکنانی چون اشجاری، غلامی و معدنچی را ببخشیم. تنها دلیل تنبیه انضباطی آنها یک مشکل خانوادگی بود که با عذرخواهی آنها برطرف شد. هر سه این بازیکنان در دیدار با راه آهن نمایش خوبی داشتند. شما (خبرنگاران) هم فقط جریمه‌ها را می بینید و تشویق ها را نمی بینید!

وی در پاسخ به این پرسش که "چرا تیم استیل آذین در گذشته عملکرد بدی داشت اما در هفته‌های اخیر نمایشی به مراتب بهتر از گذشته داشته است؟"، گفت: من به گذشته کاری ندارم و به آینده فکر می کنم. ما باید 9 امتیاز کامل سه دیدار آینده را کسب کنیم و من امیدوارم این مسئله محقق شود.

یاوری در پاسخ به این پرسش که "چرا در زمان بروز اتفاقات دقایق پایانی دیدار پرسپولیس - استیل آذین مات و مبهوت بودید؟"، گفت: همچنان هم مات و مبهوتم که چرا این اتفاقات افتاد. به واقع مشابه این اتفاقات را در گذشته دیده و عملکرد مربیان در این صحنه‌ها را نیز مشاهده کرده بودم. شاید بازیکن جوان ما جوانی کرد اما متاسفم زیرا از "دایی بزرگ" انتظار می رفت که حرکت بزرگوارانه‌ای انجام دهد.

سرپرست تیم فوتبال استیل آذین در پایان با یادآوری اینکه علی دایی در زمان بازیگری‌اش به اعتراض همبازی خود که نسبت به رعایت بازی جوانمردانه از سوی دیگر بازیکن این تیم معترض بود، واکنش نشان داده بود، تصریح کرد: چرا اینقدر دایی تفاوت کرده است؟ دایی، بازیکن و مربی بزرگی است که شخصیت او فراتر از ایران و آسیاست. دایی اگر بزرگواری می کرد دایی بود و ما انتظار چنین برخوردی را از وی نداشتیم.