صادرات گمرکی استان تهران افزایش یافت

شهریار هنرور در گفتگو با خبرنگار مهر در تهران افزود: در سال جاری، توسعه صادرات غیرنفتی در استان تهران با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: اقدامات لازم برای رسیدن به اهداف کمی صادرات در بخشهای مختلف اقتصادی استان، تدوین سیاستهای حمایتی و زیربنایی و شناخت عوامل و تنگناهای ساختاری، تنظیم خط و مشی صادرات در برنامه پنج ساله تجارت خارجی استان در سال 90 پیش بینی شده است.

این مسئول با تأکید بر اینکه استان تهران پتانسل بسیار خوبی در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی دارد، افزود: افزایش صادرات غیرنفتی استان تهران در برنامه پنج ساله تجارت خارجی دنبال می شود.