به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجید جلالی عصر امروز جمعه پس از پیروزی یک برصفر تیمش برابر ملوان بندرانزلی اظهار داشت: دیدار دو تیم همه را یاد رقابتهای گذشته تیمهای شمال و جنوب کشور انداخت. من از این بابت خوشحالم که ما امروز بازی خوبی به نمایش گذاشتیم و برنده این رقابت شدیم.
وی افزود: فولاد امروز ثابت کرد که لیاقت حضور در ردههای بالاتر از ششم جدول را نیز دارد و من این وعده را به خوزستانیها می دهم که فولاد می تواند جایگاه بهتری در جدول رده بندی تصاحب کند.
جلالی عنوان کرد: البته با توجه به نزدیکی به هفتههای پایانی لیگ برتر این احتمال وجود ندارد که در جمع سه تیم نخست جدول رده بندی برای کسب سهیه آسیایی قرار بگیریم ولی به هواداران فولاد قول می دهم با تمام وجود در جام حذفی به میدان برویم تا فولاد و فوتبال خوزستان را صاحب سهمیه آسیایی کنیم.
سرمربی فولاد خوزستان در خصوص آینده همکاریش با فولاد خوزستان نیز گفت: قرار نیست جایی بروم و اگر باشگاه فولاد مرا بخواهد با افتخار در کنار تیم فولاد و فوتبال خوزستان خواهم ماند.
بازی تیمهای فولاد خوزستان و ملوان بندرانزلی از سری دیدارهای هفته سی و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با تک گل رضا نوروزی به سود فولاد به پایان رسید.
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