به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، فرهاد پور غلامی عصر جمعه پس از شکست تیمش برابر فولاد خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این دیدار فولاد با استفاده از شرایط میزبانی آغازی عالی داشت ولی ملوان هم به تدریج سوار بر بازی شد و توانست تا حدودی بازی را به تعادل بکشاند.

وی افزود: در نیمه اول چند موقعیت خوب گلزنی نصیب ما شد ولی متاسفانه قدر فرصت های پیش آمده را ندانستیم که اگر می دانستیم شاید نتیجه دیگری رقم می خورد.



پورغلامی تصریح کرد: با این وجود هر چه از بازی بیشتر می گذشت این فولاد بود که بر بازی تسلط پیدا می کرد و در نهایت با استفاده از یک ضربه پشت 18 قدم به گل رسیدند.



سرمربی ملوان بندر انزلی عنوان کرد: دوست ندارم در خصوص مسائل فنی صحبت فراوانی داشته باشم و بیشتر دوست دارم در مورد اتفاقات بازی ما با شهرداری تبریز و کمیته انضباطی حرف بزنم. من یک سئوال از آقای شریفی دارم و آن اینکه آیا وی می تواند 5 دقیقه فحش بشنود و حرف و واکنشی از خود نشان ندهد در حالیکه در آن بازی ما 40 دقیقه فحش خوردیم.



وی ادامه داد: شرایط ما در بازی با شهرداری چنین بود و در حالیکه ما در مقابل این فحاشی اقدام به انجام کار فرهنگی کردیم در نهایت بازیکن ما محروم می شود به همین دلیل انتظار دارم کمیته انضباطی یک بار دیگر فیلم این بازی را بازبینی کند تا متوجه شود تصمیمی که در مورد ما گرفته اند حق بوده است یا خیر؟



پورغلامی تصریح کرد: باور کنید بعد از بازی انتظار داشتم کمیته انضباطی از ما به خاطر تحملی که در این بازی از خود نشان دادیم تقدیر کند ولی در کمال ناباوری نتیجه این کار ارزشمند ما این بود که بازیکن ما محروم شد.



وی تاکید کرد: ما چون کم حاشیه هستیم چنین اتفاقاتی برای ما رخ می‌افتد چرا که در شرایط فعلی فوتبال ما به گونه ای است که هرکس در آن بیشتر هیاهو و جنجال کند به رده های بهتری در جدول دست پیدا می کند.

سرمربی ملوان بندرانزلی گفت: من سنگ خوردم و تیم ملوان هم فحش شنید ولی در نهایت محرومیت نصیب ما شد. آقای شریفی حق تیم ملوان و هواداران آن را با این تصمیم ناعادلانه باید بدهید.