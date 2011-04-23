مسئولان پیکان اگر من را نمی خواهند بگویند بروم

صابر میر قربانی پس از پایان بازی تیم پیکان در مقابل تراکتور سازی تبریز در ورزشگاه شهید رجایی در گفتگو با خبرنگار ورزشی مهر در قزوین در خصوص نیمکت نشینی در پیکان گفت: نمی دانم چه اتفاقی در باشگاه افتاده که سه مربی که به این باشگاه آمده اند من را سر کار گذشاته اند و به مکن بازی نمی دهند.

وی افزود: از زمان علیدوستی به بعد و زمان اقای ضیائی برخورد با من فرق کرده و نمی دانم چه کرده ام و چرا اینگونه با من رفتار می کنند.

قربانی در حالی که بشدت اشک می ریخت اظهارداشت: اگر مرا نمی خواهند بگویند تا من 300 میلیون تومان را که گرفته ام پس بدهم و بروم، این همه تمرین و تلاش کنی و ببینی بینی کسی را به زمین می فرستند که یک استوپ سینه نمی داند و یک توپ هم نزده است واقعا ناراحت کننده است.

وی تصریح کرد: آیا با هشت سال سابقه حضور در لیگ برتر باید نیمکت نشین باشم و یک عده با ایجاد یک سری جریانات به ترکیب تیم راه پیدا کنند.

بازیکن نیمکت نشین پیکان قزوین در ادامه خاطرنشان کرد: من می توانستم در نیم فصل لیگ به تیم تراکتورسازی بروم اما در پیکان ماندم تا به ماندن تیم در لیگ برتر کمک کنم اما فکر می کنم تلاش من بیهوده بوده است.

قربانی گفت: من بازیکن بی تجربه ای نیستم مربیان قبلی که حتی اسم من را نمی توانست صدا کند و این هم امروز که جایی در تیم ندارم الان دیگر چیزی برای گفتن ندارم اما امیدوارم تکلیف مرا مشخص کنند.